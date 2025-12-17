Автоэксперт развеял мифы о японских машинах

Айдар Курмандаев, водитель с семнадцатилетним стажем, занимается перегоном японских машин из Владивостока. Автоэксперт подчеркнул, что японский авторынок отличается прозрачностью и честностью, подробнее – на «ФедералПресс».

«Интересный факт – в Японии очень строгий техосмотр. Без него просто не можешь выехать на дорогу. То есть если ты японец, то хочешь не хочешь, ты будешь за автомобилем следить идеально. Там так выставлена система, что плохо обращаться с автомобилем не получится», – ответил гость «Семерки».

Айдар уверяет, что при покупке автомобиля в Японии все характеристики будут действительны. Случаи обмана могут произойти уже на отечественном рынке, если попадется недобросовестный продавец.

Автоэксперт не первый год колесит по стране, некоторые поездки занимают по 5-6 дней, потому имеет представление о качестве дорог, которое он считает достойным в Тюменской области.

«Когда едешь от Владивостока, это семь с половиной тысяч километров, и как только приближаешься к Тюмени, дороги становятся лучше», – рассказал он.

Также эксперт отметил, что повышение тарифов на утилизацию автомобилей уже повлияло на цены поддержанных машин. Так, например, с 1 декабря Camry подорожала на 2 млн и теперь стоит 5 млн рублей.

