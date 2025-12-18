Все минусы и жирный плюс JAC RF8

Компания JAC начала продажи на российском рынке бизнес-вэна RF8. В нашей стране это первая модель производителя в своём классе, и этот едва ли не самый доступный минивэн может похвастать неплохим оснащением. Редакция Quto.ru в числе первых смогла познакомиться с новинкой и, по итогам нескольких проведённых вместе дней оценить все преимущества и недостатки новинки.

© Quto.ru

Безликий или скромный?

Внешность автомобиля самая заурядная, без ярких деталей, которые цепляли бы взгляд. Массивная решётка радиатора с нарочито крупными вертикальными ламелями стала уже практически визитной карточкой класса, наравне с диодной головной оптикой и соединёнными горизонтальной полосой с эффектным рисунком задними фонарями.

Боковые выштамповки выражены не сильно, а визуально облегчают профиль хромированные элементы. В целом, дизайн можно назвать строгим и даже скромным, лишние взгляды он вряд ли притянет. Намекает на подчёркнутую строгость и палитра окрасок кузова, включающая белый, чёрный, несколько оттенков серого и тёмно-синий варианты. На презентации, кстати, представители компании показывали слайд, на котором автомобиль был в нежно-зелёном цвете, который ему очень идёт. Но в России, скорее всего, не появится.

Бизнес

В оформлении интерьера дизайнеры также обошлись без футуристичных элементов, всё скромно, но выглядит достойно. Мягкие тактильно приятные материалы отделки, классический ромбовидный рисунок на дверях и стильный селектор коробки передач: ручка «под хрусталь» с интегрированным узором.

Водителю достались виртуальная приборка, объединённая в одном корпусе с тачскрином медиасистемы (оба диагональю 12,3 дюймов), чуть скошенный руль, два подстаканника, слот под смартфон с беспроводной зарядкой. Сиденья — удобные (с подогревом и вентиляцией, массаж сидящим спереди, увы, не положен), в них не устаёшь за рулём и пассажиром и в путешествии на несколько сотен километров, в том числе благодаря подушкам нормальной длины.

Частью функций можно управлять через традиционные кнопки, так что лезть в меню мультимедиа, например, для открытия боковых дверей, включения наружных камер или изменения настроек климат-контроля, не придётся. Делать, это, кстати потребуется часто: при малейшей сырости снаружи передние стёкла мгновенно начинают запотевать. Да и поддерживать заданную (и одинаковую) температуру в салоне RF8 не всегда удаётся.

Салон — семиместный, на втором ряду установлены комфортные капитанские кресла. К услугам пассажиров — подогрев, вентиляция и массаж, а также выдвижные оттоманки для ног и раскладывающиеся столики (почему-то из жёсткого и достаточно скользкого пластика).

А вот климат-контроль сзади однозонный, и электрической регулировки по горизонтали нет. Последнее в компании объяснили просто: вручную двигать кресло вперёд и назад быстрее, чем при помощи электропривода, а виноваты длинные салазки. Зато посадка удобная, через широкие сдвижные двери с электроприводом, а огромные окна опускаются почти полностью.

На третьем ряду места для трёх взрослых людей маловато, особенно если поездка предстоит длительная, а из удобств — базовый минимум вроде дефлекторов климата и пары USB-разъёмов. Хотя вдвоём на «галёрке» можно разместиться с достаточным комфортом.

В салоне во время езды очень тихо, разве что на высокой скорости немного начинают завывать зеркала. Тем не менее, на повышенных тонах водителю и пассажирам второго ряда сидений общаться не приходится (третьему, в силу размеров вэна, голосовые связки напрягать нужно).

При полной посадке багажника явно не хватит, но если отправляться в путь втроём или вчетвером, то и минимальных 700 литров достаточно для пары чемоданов. К тому же при свободном третьем ряду можно бросить поклажу или на диван, или полностью сложить спинки и получить неплохой объём в 2500 литров. Кстати, в ровный пол они не складываются, ступенька останется в любом случае.

Не самый быстрый

На российском рынке переднеприводный минивэн оснащается единственным 2,0-литровым наддувным двигателем на 236 сил и 390 Нм крутящего момента, работающим в паре с 8-ступенчатым «автоматом».

Тандем настроен неплохо, при плавном разгоне нет рывков и свойственной многим «китайцам» задумчивости, да на трассе машина набирает скорость уверенно. А вот упражнение «обгон с выездом на встречку» даётся новинке тяжело: заторможенность появляется в самый неподходящий момент, сначала электронике нужно скинуть пару передач, потом подумать, а уже потом.. Впрочем, во время теста нередко к этому моменту зона обгона уже заканчивалась. Спортивный режим меняет ситуацию не кардинально, но мотор начинает неприятно выть.

Подвеска здесь очень мягкая, большая часть неровностей дороги сидящими в салоне людьми не ощущается. Однако как только появляется «гребёнка», пассажиров на втором ряду начинает ощутимо потряхивать. Кстати, похожий эффект проявляется при движении на высокой скорости. А вот перед поворотами не лишним будет притормозить: крены тут очень ощутимые. С другой стороны, здесь и нет задачи показывать максимальную управляемость.

И не самый дорогой

© JAC

Производитель подчёркивает, что не стремится в премиальный сегмент, но при этом делает универсальные машины, которые подойдут для «любых моментов в жизни», как гласит слоган. Впрочем, как автомобиль для семей с маленькими детьми он вряд ли подойдёт: детское кресло станет ощутимой помехой для использования всех преимуществ крутых сидений.

Кстати, технически JAC RF8 является близнецом Sollers SP7, который собирают по полному циклу в Елабуге, однако оказалась дешевле «псевдоотечественной» машины. При этом, если не учитывать господдержку, которую могут получить покупатели выпущенных на территории России машин, импортированные вэны стоят практически столько же — цены на них начинаются от 4 999 000 рублей (против 4 990 000 у Sollers).