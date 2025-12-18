Продажи Solaris идут вверх: с чем связан такой успех на падающем рынке

Кроссовер Solaris HC в ноябре вошел в топ лучших кроссоверов России. Хорошо продаются и другие модели бренда. Эксперты, опрошенные "Российской газетой", рассказали о том, с чем связана такая популярность отечественной марки.

Solaris HC можно назвать полноценным преемником некогда всеми любимой "Креты". На него приходится почти половина реализации марки.

Купить машину можно с передним или полным приводом, двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра, в сочетании с "механикой" или классическим "автоматом".

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов среди ключевых преимуществ Solaris HC выделяет двигатели.

"Моторы 1,6 и 2,0 литра отличаются простотой в обслуживании, долговечностью и низкими эксплуатационными затратами. Это особенно важно для тех автомобилистов, которые предпочитают традиционные решения и сомневаются в надежности современных турбированных силовых агрегатов. Кроме того, модель оснащается автоматической коробкой передач с гидротрансформатором, которая обеспечивает плавность хода. Такой тип коробки считается более надежным и простым в ремонте по сравнению с роботизированными аналогами. Также многие владельцы отмечают хорошую проходимость кроссовера, особенно на бездорожье. Высокая посадка и увеличенный дорожный просвет позволяют эффективно справляться с особенностями эксплуатации в зимнее время", - говорит Тузов.

Глава "Автостата" Сергей Целиков в актив кроссовера записывает простоту, уют, надежность, ремонтопригодность, стоимость содержания и владения.

"У HC удачные настройки руля, подвески, трансмиссии и всего остального, обеспечивающие хорошие ездовые качества", - отмечает он в своем Telegram-канале. "К преимуществам Solaris HC могу также отнести работу подвески. Ее настройки позволяют небольшому кроссоверу легко и "округло" проходить все неровности дорожного плотна. При этом назвать ее слишком мягкой и "ватной" тоже не могу. Подвеска именно такая, какая должна быть на компактном кроссовере", - считает глава "Автостата".

Понравился Целикову и расход топлива.

"Взяв автомобиль с полным баком на вокзале, мы долго кружили по Санкт-Петербургу. Потом вышли на трассу, но и там изредка встречались пробки. По прибытии в Сортавалу средний расход топлива оказался 7,2 литра на 100 км. Потом смотрел чисто по трассе. Расход держался чуть выше 6 литров. Ни один китайский кроссовер, на которых я ездил в последнее время, не мог даже приблизиться к таким значениям. Ну разве что более дорогие гибриды", - отмечает он.

Как рассказывает "РГ" коммерческий директор ГК Интерлизинг Андрей Осипов, доверие к автомобилям Solaris основывается на лояльности покупателей к технологиям и комплектующим. Успех марки основан на сочетании умеренной ценовой политики и качественного продукта.

"Самой востребованной моделью у россиян стал Solaris HC. Современный дизайн интерьера, качественная отделка салона, функциональные системы и ценовая политика - основные преимущества российского наследника "Креты". Компания "АГР Холдинг" при производстве Solaris HC сделала ставку на проверенные решения, но при этом автомобиль получился экономичным, с хорошей репутацией и низкой стоимостью ремонта и обслуживания. Кроме того, на рынке нет дефицита запчастей для моделей Solaris", - говорит эксперт.

Руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев считает, что в росте продаж Solaris нет никакого секрета: спрос на доступные модели был стабилен всегда.

"Выбор в пользу Solaris в принципе очевиден: автомобили с проверенной историей, известные в плане обслуживания и ремонта и с отличной репутацией. У частных покупателей имидж бренда уже давно сформировался, и именно на этом строится вся маркетинговая активность Solaris", - говорит Корнев.

Отличная ликвидность - один из аргументов в пользу покупки Solaris, уверен операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

"У востребованности марки есть понятное объяснение. Люди, покупая сегодня автомобиль, стараются предвидеть возможные расходы на ремонт и обслуживание. Автомобили Solaris хорошо изучены. Вместо турбированных моторов - надежные атмосферные двигатели. Вместо роботов и вариаторов - классические автоматы. Не так быстро, зато надежнее. Тот самый случай, когда "старый друг лучше новых друг", - отмечает эксперт.

По его словам, покупателям нравятся проверенные решения, они не хотят погружаться в пучины новых и порой непроверенных решений, а также утомительного разнообразия моделей.

"Solaris - редкая возможность купить знакомую модель с официальной гарантией, правда, уже по новым ценам", - говорит Житнухин.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов отмечает главные особенности Solaris.

"Модели бренда отличаются от большинства современных аналогов тем, что там нет больших дисплеев, электронных панелей, там установлены большие прочные кнопки, привычные многим автолюбителям. И среди этих автолюбителей, конечно, есть те, кто просто не хочет, образно говоря, листать несколько страниц меню, чтобы включить или отключить какую-то опцию. Поэтому могу сказать, что популярность марки Solaris объясняется силой бреда, силой привычки и верой в качество. Поэтому у них и получается приличный объем на рынке", - говорит он.

Управляющий директор ГК Альфа-Лизинг Максим Агаджанов отмечает высокую остаточную стоимость кроссовера HC: