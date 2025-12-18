Hyundai и Kia дооснастят 7 млн автомобилей противоугонными системами

Hyundai и Kia договорились о дооснащении около 7 миллионов автомобилей в США дополнительными противоугонными устройствами. Мера направлена на урегулирование расследования, проведенного коалицией из 35 генеральных прокуроров штатов, и на снижение уровня угонов, связанных с уязвимостями в конструкции ряда моделей.

© Российская Газета

В рамках соглашения автопроизводители бесплатно установят владельцам подходящих автомобилей усиленные защитные кожухи цилиндра зажигания с цинковым армированием. Обновление будет доступно в том числе для машин, которые ранее подпадали только под программные апдейты.

Кроме того, Hyundai и Kia обязались оснащать все новые автомобили для рынка США штатными иммобилизаторами двигателя.

По оценке компаний, аппаратная доработка затронет около 4 миллионов автомобилей Hyundai и примерно 3,1 миллиона автомобилей Kia.

Поводом для расследования стал резкий рост угонов автомобилей без иммобилизаторов, в том числе с использованием методов, получивших распространение в социальных сетях. По данным американских регуляторов, такие кражи привели как минимум к 14 авариям и восьми смертельным случаям.

Помимо технических мер, Hyundai и Kia выплатят до 9 миллионов долларов компенсаций потребителям и штатам для покрытия расходов, связанных с расследованием. По оценкам генерального прокурора Миннесоты Кита Эллисона, совокупная стоимость установки защитных элементов на все подходящие автомобили может превысить 500 миллионов долларов.

Уведомления для владельцев начнут рассылаться в начале 2026 года. Срок бесплатной установки защитных элементов у дилеров продлится до конца марта 2027 года.

Ранее, в 2023 году, Hyundai и Kia согласились на урегулирование коллективного иска потребителей на сумму 200 миллионов долларов, а также предложили программные обновления для 8,3 миллиона автомобилей, не оснащенных штатными иммобилизаторами.