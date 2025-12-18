Любовь не прошла: Toyota и Corolla "взорвали" импорт авто с пробегом в РФ

Импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в ноябре практически повторил исторический максимум. По данным агентства "Автостат", в страну было ввезено 59,8 тысячи автомобилей с пробегом - лишь на 100 машин меньше рекорда, зафиксированного в октябре.

© Российская Газета

В структуре импорта лидируют автомобили японских брендов: самым популярным брендом стала Toyota, а наиболее востребованной моделью - Toyota Corolla.

Япония сохраняет первое место среди стран-экспортеров подержанных автомобилей в Россию, однако ее доля продолжает сокращаться и в ноябре составила 34,2%. При этом усиливается роль Южной Кореи (24,8%) и Китая (18,3%), что отражает постепенную диверсификацию каналов поставок на фоне изменения внешнеторговых условий.

Эксперты связывают высокий объем ввоза с изменением ставок утилизационного сбора, вступившим в силу с 1 декабря. В преддверии повышения импортеры стремились завезти максимальное количество автомобилей по прежним условиям, что обеспечило всплеск поставок в конце осени.