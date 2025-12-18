Если вы чистите машину так (!), вы рискуете собой и другими

Авто Mail: снег на крыше автомобиля — источник сразу нескольких опасностей

Начинающие водители – да и некоторые, имеющие солидный стаж – после обильных снегопадов чистят лишь стекла и зеркала машины, лишь бы ехать.

Но если в этом случае все может кончиться лишь небольшой аварией на городских скоростях, то при выезде на трассу последствия могут быть куда серьезнее. Подточенная теплом снизу и стесанная набегающим потоком воздуха сверху, снежная шапка превращается в твердую льдину, которая, оторвавшись на скорости под «сотню» или съехав на крутом повороте прямо на другую машину, легко может расколотить лобовое стекло.

Обезопасьте себя и других – очищайте машину от снега тщательно и целиком!