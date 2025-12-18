В России выросло количество китайских подержанных грузовиков

За одиннадцать месяцев этого года на вторичном рынке тяжелых коммерческих автомобилей (HCV) в России было реализовано 129,4 тысячи единиц техники, что на 1 процент ниже, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные в своем Сергей Целиков.

За это же время заметно увеличилось влияние производителей из Китая на российский рынок. На их долю пришлось почти 22 процента всего рынка подержанных тяжелых грузовиков. Количество сделок с машинами китайских марок достигло 28,2 тысячи, что на 65 процентов превышает прошлогодний показатель.

Значительная часть этой техники — относительно новая. Более 80 процентов из 28,2 тысячи проданных единиц составляют автомобили 2022-2025 годов выпуска. Наибольшая доля, 45 процентов, принадлежит грузовикам, выпущенным в 2023 году. На машины 2024-2025 годов производства пришлось 9 процентов, что на вторичном рынке является значительным показателем.

Наиболее популярной категорией среди подержанных китайских HCV стали самосвалы — 54 процента рынка (15,2 тысячи единиц). Спрос на них вырос на 29 процентов в сравнении с прошлым годом. Второй по объему сегмент — седельные тягачи, занявшие 29 процентов рынка (8,2 тысячи). Речь идет о росте продаж в 2,5 раза (на 150 процентов).

Лидером по объему сделок на вторичном рынке китайских тяжелых грузовиков в России стала марка Shacman, которой принадлежит 32 процента продаж. За ней следуют FAW (22 процента), Sitrak (19), Howo (11) и Dongfeng (5).

Ранее стало известно, что в ноябре был зафиксирован значительный рост ввоза в нашу страну автомобилей с пробегом из Китая. За месяц было импортировано 10 949 легковых подержанных машин, что в 2,5 раза превышает показатель ноября прошлого года. Таким образом рост составил 145 процентов.