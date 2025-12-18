Эксперт снял вопрос о правильном выборе зимних шин для кроссовера

Выбор зимних шин для кроссовера - важный вопрос, который волнует многих автовладельцев. В условиях скользкой дороги от качества резины зависит безопасность и комфорт вождения. Эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов изучил рынок и поделился своими рекомендациями.

По словам Виноградова, некоторые известные бренды исчезли, но появились новые, включая китайские и российские модели.

Среди покрышек 215/60 R17 он рекомендует обратить внимание на Westlake SW 6208 (6500 рублей), Maxxis Premitra Ice 5 (8700 рублей) или Gislaved ArcticControl (9900 рублей). Также стоит рассмотреть Cordiant Winter Drive 2 и Formula Ice Fr, которые можно приобрести за 8600 и 9300 рублей соответственно.

Водители, которые готовы платить до 12 000 рублей за колесо, могут рассмотреть Ikon Character Snow 2, Hankook WinterCraft, Winter i*cept, Pirelli Ice Zero FR и Yokohama Ice Guard IG70. Для тех, кто планирует потратить больше, эксперт советует сделать ставку на Ikon и Pirelli.

Виноградов подчеркнул, что ассортимент зимней резины остается широким, и оптимальный выбор - это шины из средней ценовой категории.

