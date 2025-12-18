Россиян предупредили о риске роста автоугонов в 2026 году

Число угонов в России стабильно снижается. Хотя в следующем году, возможно, начнется их рост. Причем не для всех марок и моделей, а только для тех, которые попали под повышенный утильсбор.

Как рассказал директор по защите активов Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов, по данным МВД, в 2019 году в России было зафиксировано 39 тысяч угонов, в 2024 году - 11 тысяч. За 11 месяцев этого года - 10 тысяч. Среди застрахованных авто в 2019 году было угнано 3954 машин, в 2024 году - 343, за 11 месяцев этого года - 254 автомобиля.

Лидерами по угонам по-прежнему остаются отечественные модели. Если раньше вторую строчку этого рейтинга занимали корейские авто, то теперь они опустились на третье место. Вторую строчку теперь занимают китайские машины.

Как отметил Сергей Ефремов, в связи с принятием повышенного утильсбора для моделей мощностью более 160 л.с. ожидается рост угонов таких авто. Обновить машины этой категории будет тяжело и дорого, появляется необходимость в запчастях к ним. Как следствие - повышенный спрос со стороны угонщиков к таким авто для их разбора на запчасти.