Что делать в случае повреждения авто на парковке

Общественный деятель и эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что делать автомобилистам, чьи машины неизвестные повредили на стоянке. По его словам, первым делом необходимо зафиксировать следы повреждений — сделать фото и видеозапись общего вида парковки, расположения автомобиля, номеров соседних транспортных средств и крупным планом всех царапин и вмятин.

При обнаружении другого участника аварии стоит вызвать сотрудников ГИБДД для фиксации всех обстоятельств инцидента.

— Если виновник уехал, тоже лучше сообщить в ГИБДД и параллельно сохранить запись с регистратора или камер рядом. Видеозаписи чаще всего помогают установить машину и водителя, — объяснил эксперт.

Эксперт уточнил, что в случае признаков умышленного повреждения возможно привлечение нарушителя к ответственности согласно статье 167 УК РФ, предусматривающей штрафы до 40 тысяч рублей и обязательные работы до 360 часов.

Возмещение ущерба осуществляется в судебном порядке на основании положений Гражданского кодекса, включая компенсацию реального ущерба и расходов на восстановительный ремонт.

Бондарь также отметил, что при наличии страхового полиса КАСКО подобные инциденты зачастую покрываются страховщиком, однако оформление страховых выплат требует соблюдения определенных процедур, установленных договором страхования, сообщает RT.

