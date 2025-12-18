Почему шум выхлопа может превратиться в угрозу на дороге

Самые частые неисправности выхлопной системы – прогар резонатора и глушителя

© За рулем

Игнорируя странные звуки и запахи из выхлопной системы, водители рискуют не только двигателем, но и безопасностью.

Разрушенные элементы могут оказаться прямо на асфальте во время движения, предупреждают эксперты издания Pravda.Ru.

Поломки выхлопной системы редко случаются мгновенно: машина заранее предупреждает водителя повышенным шумом, потерей тяги или запахом выхлопа в салоне.

При нарушении герметичности системы двигатель теряет мощность и изнашивается, а в салон может проникать ядовитый угарный газ.

Среди самых частых неисправностей – прогар металла глушителя или резонатора, который выдает себя громким ревом.

Коррозия и разрушение сварных швов ослабляют конструкцию и грозят отрывом элементов. Не менее опасны проблемы с ключевыми компонентами: забитый катализатор или сажевый фильтр могут вызвать перегрев и даже возгорание, а неисправные кислородные датчики ведут к перерасходу топлива.

Особого внимания заслуживают крепления и подвесы системы. Их разрушение, сопровождающееся стуком и вибрацией, – прямая дорога к тому, что часть выхлопной системы останется лежать на дороге. Замена хомутов и резинок обойдется недорого, а вот последствия их обрыва могут быть серьезными.

Регулярный осмотр на эстакаде, внимание к посторонним звукам и диагностика по ошибкам двигателя помогут выявить проблему на ранней стадии.