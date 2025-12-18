Suzuki может вернуться в Россию через Индию

Индия и Россия активно расширяют торговые отношения, и именно индийский автопром сегодня становится одним из ключевых экспортеров для развивающихся рынков. Эксперты специально для "Российской газеты" Migtorg проанализировали, насколько реалистично возвращение Suzuki в РФ через Индию.

© Российская Газета

Индийское подразделение Maruti Suzuki является одним из крупнейших автопроизводителей региона. Марка выпускает свыше двух миллионов автомобилей в год на трех заводах, которые работают как на внутренний спрос, так и на экспорт. Для Индии это массовые модели вроде Suzuki Swift, хорошо известной россиянам, а также загадочные, вроде Maruti Victoris - за маской названия которого скрываются вполне узнаваемые для россиян формы кузова Vitara. Для мирового рынка это нормальная практика - одна и та же модель называется по разному для разных рынков. Адаптация нейминга порой даже проводится с учетом религиозных особенностей.

Отличия будут ждать россиян не только в названиях - в Индии доминируют автомобили с небольшими атмосферными двигателями: 1.2-1.5 литра, мощностью 85-105 л.с. Это не случайно, ведь такие моторы дешевле в производстве, проще в обслуживании, экономичнее и идеально соответствуют требованиям массового индийского потребителя. А на фоне недавних событий эти особенности неожиданно превращаются в плюс: автомобили мощностью до 160 л.с. попадают под льготный коэффициент утилизационного сбора, что делает потенциальный импорт едва ли не "новым веянием". Иными словами - если такие машины появятся в России, спрос на них будет высоким по чисто экономическим причинам.

При этом важно подчеркнуть: речь не идет о возвращении бренда Suzuki в классическом понимании. Индийские автомобили теоретически могут появиться через механизмы параллельного импорта или независимых поставок - без участия глобальной корпорации. Так что возможность появления "индийских Suzuki" в России - это скорее интересный маркер эпохи, чем готовый сценарий.

Справка "РГ"

Suzuki никуда из России официально не уходила. Однако в настоящее время импорт автомобилей в нашу страну пока прекращен, и когда он возобновится, пока неизвестно.