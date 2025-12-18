Автоэксперт объяснил важность ремней безопасности на задних сиденьях

При поездке в автомобиле в качестве пассажира на заднем сиденье не стоит пренебрегать ремнями безопасности. Об этом сообщил автоэксперт Константин Лигачев.

© Вечерняя Москва

По его словам, использование ремней безопасности сводится к тому, что во время ДТП происходят резкие нагрузки на пассажиров. Например, водителя от удара об руль защищает подушка безопасности, а пассажирам сзади ремень не позволит удариться о переднее сиденье и получить серьезные повреждения.

— Это все рабочие варианты. И в большинстве случаев они спасают. Некоторым неудобно, что ремень натирает. Ехать лучше с дискомфортом, но живым и здоровым, — сказал он.

Кроме того, в ГИБДД подчеркнули, что эффективность ремней безопасности доказали десятилетия их существования. Согласно исследованиям, их использование почти вдвое снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на четверть — для пассажиров на задних сиденьях авто, сообщает 360.ru.

