Автоэксперт пояснил, в чём опасность покупки машины из такси

Покупать подержанные автомобили, ранее используемые в такси и каршеринге, может быть опасно, рассказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Обычный автомобиль за год проезжает в среднем 10-12 тыс. км. При этом чаще всего эксплуатируется 1-2 раза в день по дороге на работу или за город. А автомобили такси и каршеринг за год проезжают в среднем 70-80 тыс. км и это далеко не предел», — поделился он.

По словам эксперта, помимо пробега, особенно активно наматываются и моточасы.

«Автомобили такси за смену практически не глушат мотор, ведь мотор — это единственное отопление салона в мороз. Без него не работает отопитель», — отметил он.

Помимо этого, регламентное обслуживание и качественный ремонт таких машин, практически всегда уступают место коммерческой выгоде, добавил Ладушкин.

«Детали на такие машины ставят дешевые, а на работе станций технического обслуживания хронически экономят», — подытожил он.

