Бизнес-эксперт в области автомобильных дилеров Владимир Моженков в разговоре с Рамблером прокомментировал обрушение продаж автомобилей УАЗ в России.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» сообщило, что в ноябре 2025 года в России было реализовано 1459 новых УАЗ, что на 23% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (1906 шт. в октябре) и на 46% меньше, чем в ноябре прошлого года (2696 шт.). Всего за первые 11 месяцев 2025 года в России было реализовано 17,6 тысячи новых машин бренда, что на 38% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С одной стороны, сейчас предпринимаются хорошие попытки реанимировать УАЗ, и у автомобилей компании есть репутация простых, надежных и проходимых машин. Но, с другой стороны, за последние 30 лет россияне привыкли к более комфортным автомобилям. Поэтому они все чаще отдают им предпочтение. Кроме того, нужно отметить, что за последнее время цена на модели УАЗ существенно выросла. Конечно, это тоже влияет на продажи. Теперь осилить покупку этого авто может уже другой – более обеспеченный – потребитель. Но этого потребителя продукция УАЗ интересует не так сильно. У автомобилей УАЗ практически нет аналогичных конкурентов, однако теперь потенциальный покупатель этой машины предпочитает добавить немного денег, воспользоваться трейд-ином или кредитом, и купить на порядок более комфортную машину – условно говоря, какой-нибудь «паркетник». Владимир Моженков Бизнес-эксперт, основатель и генеральный директор Mozhenkov Progress Consulting

Вместе с тем на динамике продаж УАЗов сказались такие факторы, как значительное увеличение сроков эксплуатации автомобилей в России и подорожавшие автокредиты, добавил эксперт.

«В нулевые годы автомобильный рынок в России значительно вырос, в том числе, благодаря доступности автокредитов. А сейчас автокредиты, по большому счету, недоступны. Поэтому теперь автовладельцы зачастую увеличивают срок эксплуатации своих машин на несколько лет, это накладывает свой отпечаток на продажи новых авто, в том числе на продажи автомобилей УАЗ», - отметил специалист.

