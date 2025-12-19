Как правильно носить световозвращатели

В Рязанской области Госавтоинспекция опубликовала рекомендации по использованию световозвращающих элементов для пешеходов. В ведомстве подчеркнули, что в темное время суток без таких деталей человека на дороге заметить сложнее.

В ГАИ напомнили, что ночью и в условиях плохой видимости пешеход часто становится заметен для водителя лишь на короткой дистанции – особенно если на дороге есть помехи или фонари освещают участок неравномерно. При движении автомобиля на скорости даже несколько секунд решают исход ситуации, поэтому световозвращатели помогают увеличить время на реакцию и снизить риск ДТП.

Автоинспекторы рекомендуют размещать светоотражающие элементы так, чтобы человека было видно с разных сторон. Для этого лучше крепить фликеры на подвижные части тела – например, на запястья и голени: при движении они «работают» заметнее и быстрее привлекают внимание водителей.

Отдельный акцент в Госавтоинспекции сделали на безопасности детей. По данным ведомства, одного светоотражателя на рюкзаке недостаточно: полезно дополнять одежду элементами на рукавах и штанинах, чтобы ребенок был заметнее на переходах и во дворах.

