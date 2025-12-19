Россиянин собрал коллекцию из 427 мотоциклов и создал уникальный музей

Строго говоря, не все из 427 экспонатов музея «Мото-Авто-Арт» в деревне Харино недалеко от Тулы — мотоциклы. Есть тут и мопеды, и мотороллеры, и гогороллеры, и скутеры, и велосипеды с моторчиком, и грузовые трехколесники, и даже несколько «инвалидок». И количество единиц техники в музейной экспозиции нестабильное. В день нашего посещения в мастерской восстанавливалось еще семь машин. К тому времени, как вы соберетесь приехать в Харино, они уже наверняка займут свое место в одном из музейных ангаров. А приехать и увидеть коллекцию, равной которой нет нигде в мире, нужно обязательно. В особенности если вы любите технику и вам интересна ее история.

120 коров за один велосипед с моторчиком

— Вот три мотоцикла, которых нет ни в одном музее мира, шоссейно-кольцевые 1946-го, 1954-го и 1962 года. А вот ижевские многодневки, предшественники Дакара. Интересные мотоциклы, вроде бы кроссовые, но с фарами. Очень редкие вещи. — Леонид Павлович Зякин подводит нас к очередному экспонату своего музея. — А этот мотоцикл пока без двигателя. Их было сделано всего 15 штук для сборной СССР в трех разных кубатурах. Я много лет искал для него мотор и два года назад нашел совершенно убитый. Отдал за него сто тысяч. Мотор уже восстановил. А в прошлом году бензобак нашел. Осталось найти глушитель. В 2026 году начну его полную реставрацию.

Восстановлением редчайших мотоциклов, а некоторые из них существуют в мире всего в нескольких экземплярах, Леонид Павлович начал заниматься неслучайно. Вся его трудовая жизнь связана с автотранспортом. Начинал простым инженером, а на пенсию 18 лет назад ушел уже с должности главного инженера объединения «Тулаавтотранс». А кроме того, много лет, в качестве общественной нагрузки, был еще и председателем Федерации автомотоспорта Тульской области. Когда уходил на пенсию, в его гараже стояло 18 различных моделей мотоциклов, сегодня их 427.

Выставлены экспонаты в нескольких ангарах частного музея «Мото-Авто-Арт». К каждой машине можно подойти, присесть на корточки, потрогать ее, рассмотреть детали, прочесть на стенде ее историю, предназначение, основные характеристики. О каждой Леонид Павлович готов рассказать. Кстати, делает он это не только интересно, но и очень тактично и терпеливо, учитывая технические знания и подготовленность посетителей.

Леонид Павлович Зякин — живая энциклопедия знаний, умноженная на огромный практический опыт. Каждый экспонат коллекции прошел через его руки. За каждым своя индивидуальная история и одновременно история отечественной и мировой техники последних ста лет

Экспозиция музея выстроена очень логично. Легко проследить типологию и динамику развития мотоциклетной техники — от изначальной идеи до ее лучших практических воплощений.

Самые древние экземпляры мотоциклов, сохранившиеся лишь в их изображениях, представлены на «Выставке ретрофотографий мотоциклов 1885-1945 годов» в первом зале музея. Среди них фотография «России» — первого отечественного серийного мотоцикла.

По внешнему виду и по сути это просто велосипед с моторчиком. Выпускался он в Риге на велосипедной фабрике Лейтнера в 1903-1905 годах. А снимок сделан в подсобке политехнического музея, где сейчас скрывается от глаз любознательных посетителей этот единственный дошедший до нас экземпляр чуда техники начала прошлого века.

Леонид Павлович рассказывает, что стоила двухцилиндровая «Россия» бешеных денег — 1000 царских рублей. А бензин для него покупали в аптеках, в бутылках. Для сравнения, корову в то время можно было купить за 8-10 рублей.

Здесь же стоит самый старый мотоцикл коллекции — британский BSA Sloper 1928 года. Почти сто лет назад советское правительство закупило 50 таких мотоциклов в Бирмингеме.

Рядом — первый советский серийный мотоцикл Л-300 «Красный Октябрь». Л — означает Ленинград, 300 — объем двигателя 300 кубических сантиметров. Расход топлива 1 литр на 100 километров, запас хода 295 километров. Мощность 6,5 лошадиных сил, вес 125 килограммов. Выпускался с 1933 по 1938 год.

— Сделано этих мотоциклов было 19 тысяч штук, — добавляет Леонид Павлович к той информации, что мы уже прочли на экспозиционной этикетке. — В качестве прототипа был выбран немецкий DKW Luxus 300. Конструкция классическая для тех лет. Если помните старый советский фильм «Сердца четырех», то именно на этом мотоцикле военный сбивает деваху на велосипеде. И в фильме «Тимур и его команда» снимался такой же мотоцикл.

У него единственный недостаток — он перфекционист

Выглядят экспонаты идеально. Блестят как новенькие, будто только что вышли с завода, а ведь им уже почти по сто лет от роду. И что самое удивительное, все они на ходу. Только бензин залить, и можно ехать. При этом на 90 и более процентов они состоят из родных, оригинальных, деталей, которые иногда приходилось разыскивать годами. На восстановление одной такой модели может уйти 5-7 лет.

После восстановления каждая модель прошла испытание на дороге, и если хоть что-то было неидеально, то до идеала их снова доводили в мастерской. У Зякина, как в известной поговорке, только один недостаток — он перфекционист

— С 1939 года пошел в серию вот этот мотоцикл, называется он Л-8, — продолжает экскурсию по ранним годам отечественного мотостроения Леонид Павлович. — На нем четырехтактный двигатель с сухим картером. Но сделали их мало, всего 1700 штук в Ленинграде и еще 300 — в Серпухове. А вот это ИЖ-7 — первый ижевский мотоцикл 1933 года выпуска. Это переработанная под технологические возможности ижевского завода версия Л-300. В нем уже все по-своему сделано, но получилось хуже. Их немного сделали, всего 5300 штук.

Следующая редкость мотоцикл ТИЗ АМ-600 — модель выпускавшаяся в 1935-1941 годах Таганрогским инструментальным заводом №65 имени товарища Сталина, а после эвакуации — Тюменским мотоциклетным заводом. АМ расшифровывается просто — «армейский мотоцикл». Использовался он Красной армией во время Великой Отечественной войны, как и подольский ПМЗ-А-750 — первый отечественный тяжелый мотоцикл. Для нужд армии его выпускали как в одиночном виде, так и с коляской. Произведено их было всего 4636 штук.

— Мотоцикл был не самого лучшего качества, — рассказывает о ПМЗ-А-750 Леонид Павлович. — В народе его аббревиатуру расшифровывали как «попробуй меня заведи». В фильме «Трактористы» на таком каталась звезда довоенного кино Марина Латынина. Вернее, сидела на нем или стояла рядом. К сожалению, у меня его нет.

Сейчас, чтобы такой мотоцикл восстановить, нужно 5 миллионов рублей и лет десять жизни

Мотоциклы, с которыми мы знакомимся, уникальны. До наших дней дожили лишь очень немногие экземпляры этих моделей. Так Л-300 осталось в мире около 50 штук, Л-8 и ИЖ-7— не больше десятка, а вот ИЖ-8 (1938-1940) сохранилось много. У Зякина их было «три с половиной», два он довел до идеала и оставил себе, а оставшиеся полтора ИЖа поменял, на нужные ему части других моделей.

Поиск необходимых деталей, обмен, покупка, продажа — важнейшая часть процесса реставрации. На это уходит много времени и средств. И чем старше модель, тем это сложнее и дороже. Так, восстановить ИЖ-7 стоило коллекционеру около 500 тысяч рублей. Но с каждым годом это становится все дороже. Приходится крутиться. Долги, кредиты…

Спонсоров у музея нет. Их Леонид Павлович всегда опасался: «Сегодня дадут денег, а завтра все отберут». Но однажды он получил госпремию правительства России в миллион рублей. Вручал ее Дмитрий Медведев. Деньги пошли на строительство двух ангаров, где располагается теперь часть экспозиции. А вот от местных властей никакой помощи музей не получал:

— Ни области, ни городу это нафиг не нужно. Когда пандемия была, закрыли на полгода. Просил, дайте хоть немножко денег. Сказали: «Вы покажите прибыль!» А музей-то сам по себе убыточный. Это же не бизнес-проект. Это проект души! Как-то кручусь, то племянник поможет, то сестра…

«Еще раз такую коллекцию собрать уже невозможно»

В следующем небольшом зале внимание сразу привлекает объемно-пространственная композиция. Инсталляция на фоне заснеженных гор состоит из каски, ледоруба и груды валунов, на которую взобрался весьма необычный мотоцикл с широкими шипованными покрышками колес.

— Этот мотоцикл внесен в Книгу рекордов России, он сделан в одном экземпляре, — объясняет Леонид Павлович. — Это полноприводный мотоцикл, который заехал на Эльбрус. В свое время этот проект профинансировало издательство журнала «За рулем». Ехал на нем Иван Ксенофонтов, корреспондент журнала «Мото», хороший мой товарищ.

Доказательством уникального достижения служит находящийся здесь же диплом Книги рекордов России о «первом полностью официально подтвержденном восхождении на мотоцикле на высшую точку Европы — восточную вершину горы Эльбрус (высота 5621 метр)».

Пока мы знакомились со штучными экземплярами, было время неторопливо их рассмотреть, ознакомиться с технической информацией, подробно расспросить о них хозяина коллекции. Но вот Зякин раскрывает железные ворота и… О боже!

Взору предстает ангар с сотнями самых разнообразных мотоциклов, рядами стоящих на полу, прикрепленных над ними к стенам, висящих под самым потолком

На стеллажах разложены детали двигателей, мотоциклетные очки и шлемы, краги. На стенах плакаты на соответствующую случаю тематику. В витринах манекены, облаченные в полную мотоциклетную униформу различных времен и народов. Чтобы просто ознакомиться с такой коллекцией, нужны недели!

Предмет особой гордости Леонида Павловича Зякина — изделия Тульского машиностроительного завода. В свое время в тульском клубе машиностроителей был небольшой мотомузей, но в перестройку его растащили. С поиска и восстановления тульских мотоциклов и мотороллеров Зякин и начал создание своего музея. Сегодня в его коллекции 66 единиц тульской мототехники, включая 31 экземпляр мелкосерийных спортивных и экспериментальных мотоциклов. Нигде в мире подобного собрания нет.

Как же вам удалось собрать такую уникальную коллекцию?

— Я знал многих испытателей, конструкторов, спортсменов… У кого-то что-то дома хранилось, у кого-то в гараже, кто-то что-то спер в свое время с завода. Вот так потихоньку рыскал, выкупал, выменивал, собирал... Но не все удалось найти, конечно. В Туле было сделано более ста единиц разной техники. Базовой 36-37 единиц было выпущено, а остальное — мелкосерийные и экспериментальные модели. Еще раз такую коллекцию собрать уже невозможно.

В Туле ведь еще и очень приличные мотороллеры выпускали.

— Первый тульский мотороллер Т-200 был выпущен в апреле 1957 года. Сделан он был на базе немецкого гогороллера Goggo-Roller TA55. Гогороллером этот мопед назвал основатель фирмы Hans Glas в честь своего сына Гоги.

А вот, обратите внимание, тульский мотороллер-самосвал. Он возил грузы по территории завода. Их всего 200 штук сделали. Этот единственный сохранился.

«Харлей», «свинья», «ракета» и машина Юрия Никулина

В следующих залах представлены собрания ижевских мотоциклов, ковровских, киевских, минских, львовские мопеды, десятки мотороллеров, велосипеды с мотором, трехколесные грузовички и «инвалидки» с мотоциклетными моторами, милицейские, гоночные, кроссовые, раллийные, спидвейные и цирковые мотоциклы, мотоциклы поступавшие в СССР во время Великой Отечественной войны по ленд-лизу, трофейная немецкая техника, мотоциклы, мопеды и скутеры импортировавшиеся в СССР в 1950-1980-х годах и еще много-много всего.

От легендарного тяжелого «Урала» с коляской переходим к немецкому BMW с пулеметом, извлеченному из болота, от него — к армейскому «Харлей-Дэвидсону» WLA-42, любуемся чехословацкой «Явой» — недостижимой мечтой пацанов 1970-х, и вполне достижимыми для них двухскоростными мопедами «Верховина», «Рига» и «Карпаты».

У чехословацких «ЧеЗет» Леонид Павлович рассказывает о мотороллерах:

— Бензобак у них был спереди, и в Чехословакии за внешний вид их называли «свинья», а у нас «ракета», «банан», «какашка». По качеству это был хороший мотороллер. Ездили они на смеси 72-го бензина с маслом. А был тогда еще и 66-й бензин.

Помню такой бензин. Был у меня когда-то велосипед с мотором Д-5М, заправлял его смесью 66-го с маслом. Бензин тогда по талонам продавали — 60 копеек за 10 литров. Но мужики в деревне могли налить пацанам бензобак и бесплатно. А откуда вообще взялись мотороллеры?

— Появились они после войны. Женщинам ехать в юбке на мотоцикле было неудобно. И мужчине в чистых брюках тоже неудобно — бензин, масло, грязь летит. Хотелось комфорта, особенно в городах. Вот и появилось это чудо техники, среднее между мотоциклом и автомобилем. Теперь их называют скутерами, а раньше — мотороллерами. Девушка может сидеть на нем в платье, у мужчины брюки защищены. В 1950-е — 1960-е годы это транспортное средство пользовалось огромной популярностью в Европе. А потом стали появляться маленькие автомобили, люди начали пересаживаться на них. Но во многих странах, особенно в Азии, скутеры до сих пор очень популярны — они легкие, занимают мало места, потребляют мало бензина.

Из истории молодежных группировок помню, что в 1960-х годах в Англии были очень популярны «моды», которые ездили исключительно на мотороллерах и постоянно сражались с «роками», которые ездили на байках. У рок-группы The Who на эту тему в 1973 году вышел знаменитый альбом Quadrophenia, по которому в 1979 году сняли фильм со Стингом в одной из главных ролей.

— Банды ездили на максискутерах — тяжелых и более кубатурных, по двести кубов и выше.

Еще один уникальный экспонат музея — цирковой автомобильчик Юрия Никулина с мотоциклетным мотором. На нем Никулин выступал в тульском цирке

Но у великого клоуна случился инфаркт и его увезли в Москву, а никому уже не нужный автомобильчик остался пылиться в цирке. Потом его вытолкали на улицу, откуда и украли. Леонид Павлович нашел цирковой реквизит в одной деревне, восстановил и теперь он на ходу. Зякин даже катал на нем детей в парке.

Последний вопрос. В СССР выпускали много мототехники. Может быть, она была и не самая оригинальная, но достаточно разнообразная и спрос удовлетворяла. А что сейчас? В России где-то еще выпускают мотоциклы?

— Есть в Ижевске небольшая фирма, которая делает легкие полноприводные мотоциклы «Скаут». Но у них своего двигателя нет, ставят китайский от мотоблоков. Там же, в Ижевске и в Минске, собирают из китайских комплектующих небольшими партиями электромотоциклы.

А какие перспективы?

— Ну какие могут быть перспективы! В 1990-е все было развалено. А теперь… Не знаю, может быть, когда-то что-то и начнется, если начнется вообще. Вот «АвтоВАЗ» колупается до сих пор в говне и никак не станет заводом, который бы выпускал достойные страны машины. Видимо, не до этого сейчас…

***

В музее мы провели почти целый день, но не успели ознакомиться и с десятой частью экспозиции. Нужно будет приехать сюда снова.

До деревни Харино, где находится музей «Мото-Авто-Арт», добраться несложно. Это всего в 12 километрах от Тулы (20 минут на такси). Когда вы там будете, обязательно познакомьтесь с создателем музея Леонидом Павловичем Зякиным и попросите его рассказать о мотоциклах. Об этом вы точно не пожалеете, да еще и сами потом будете другим рассказывать о замечательном музее и его создателе.