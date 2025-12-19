Названы десять самых мощных дешевых автомобилей

Dodge Neon SRT4 2005 года выпуска возглавил рейтинг самых дешевых мощных автомобилей с пробегом. Об этом сообщает портал HotCars, эксперты которого проанализировали данные о продажах машин.

© Газета.Ru

Под капотом Dodge Neon SRT4 установлен 2,4-литровый турбомотор, выдающий 230 л. с. Второе место досталось выпущенному в 2010 году Chevrolet Cobalt SS Turbo. Этот автомобиль приводится в движение 2,--литровым двигателем мощностью 260 л. с.

На третьем месте находится Pontiac GTO 2006 модельного года. Силовая установка этого автомобиля — мотор объемом 6,0 л. мощностью 400 л. с.

Далее следуют Ford Mustang GT 2013 года, Subaru WRX STi 2006 года, Ford Focus RS 2017 года, Dodge Challenger SRT8 211 года, Dodge Charger SRT8 2014 года, Chevrolet Corvette 2009 года и Chevrolet Camaro 2SS 2013 года.

