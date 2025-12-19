Перегруз: как он влияет на безопасность и какие штрафы за превышение?

Перегруз автомобиля: размеры штрафов и новые правила с 2025 года

Перегрузом называют превышение установленных в ПТС и СТС максимально допустимых значений массы транспортного средства (ТС), которые являются суммой веса автомобиля, груза и пассажиров, а также нагрузки на одну ось или оси автомобиля, что затрагивает только грузовые машины. Также перегруз может касаться автомобилей, имеющих специальное разрешение на перемещение тяжеловесных объектов.

Некоторые негативные последствия перегруза включают:

Ускоренный износ дорожного покрытия;

Увеличение вероятности ДТП из-за увеличения тормозного пути и ухудшения управляемости;

Ускоренный износ конструктивных элементов ТС, прежде всего подвески.

Чтобы узнать вес автомобиля, можно воспользоваться несколькими простыми методами:

Складывание массы автомобиля в снаряженном состоянии, указанной в ПТС/СТС, и веса груза из сопроводительных документов;

Использование онлайн-калькуляторов на сайтах грузоперевозчиков для расчета нагрузки на оси;

Ориентироваться на количество блоков рисунка протектора, которые касаются дорожного покрытия.

Тем не менее, эти методы могут давать значительные погрешности, особенно при неравномерном распределении веса. Для точного определения веса рекомендовано использовать специальные автовесы, которые применяются сотрудниками Ространснадзора, или датчики нагрузки, устанавливаемые на оси грузовиков.

Что касается штрафов за перегруз, законодательство не подразумевает ответственности при превышении максимальной массы или нагрузки на ось менее чем на 10%. В соответствии с поправками от 07.07.2025 года, порядок наказания за лишний вес изменился. Согласно статье 12.21.1 КоАП РФ, штрафы назначаются владельцу ТС, кроме случаев с иностранными номерами.

Размеры штрафов следующие:

Выход за габариты не более чем на 10 см – 150 тыс. руб.;

Если превышение составляет 20 см либо перегруз на 10–20% – 300 тыс. руб.;

Не более чем до 50 см либо от 20–50% – 450 тыс. руб.;

Более 50 см или более 50% – 600 тыс. руб.

Дополнительно возможно задержание автомобиля и его перемещение на штрафстоянку. С 1 сентября 2025 года у инспекторов Ространснадзора есть право требовать обязательной остановки ТС для взвешивания. За неостановку предусмотрен штраф 10 тыс. руб.

Что касается легковых автомобилей, допустимая нагрузка обычно определяется вычитанием массы ТС в снаряженном состоянии из технически допустимой максимальной массы. Штраф за перегруз может составить 500 рублей.

Штрафы за перегруз могут выписывать сотрудники ГИБДД при остановке ТС, сотрудники Ространснадзора в ходе проверки на весовых комплексах, а также система автоматической фиксации при проезде через рамки контроля.