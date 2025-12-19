Средняя стоимость запчастей по ОСАГО незначительно выросла

Начали действовать новые справочники средней стоимости запчастей при расчете ущерба по ОСАГО. В среднем изменились они незначительно - средняя стоимость выросла на 1%.

Напомним, что именно по этим справочникам рассчитывается сумма выплат по ОСАГО за повреждения машины в соответствии с Единой методикой. Эту стоимость устанавливает Российский союз автостраховщиков на основании проверки цен на те или иные запчасти по разным источникам. Причем, если раньше основой для таких расчетов шел столичный регион, то теперь к нему добавилось Приморье. И это сильно повлияло на оценку, особенно для автомобилей с правым рулем.

Новая версия справочника средней стоимости запасных частей показывает, что тенденция стабилизации этих цен сохраняется, увеличение в среднем составляет около 1%. При этом динамика цен по различным маркам автомобилей заметно различается. Так, заметный рост показали цены по маркам Nissan (+6,6%), Renault (+5,1%), Chevrolet (+4,5%). Такие распространенные марки, как Toyota, Mercedes, KIA, находятся в общем тренде, рост на эти запасные части не превышает 1,4%. Продолжается снижение цен на запасные части к китайским автомобилям, здесь рекордсменом является марка Geely - снижение более чем на 10%. Хотя раньше на запчасти для китайских авто отмечался рост.

Также необходимо отметить, что в целом ряде регионов России имеет место заметный рост средней стоимости нормо-часа работ, в том числе и по массовым маркам автомобилей.