Ключевая ставка снова снизилась: как это отразится на авторынке?

Банк России снизил ключевую ставку до 16%: эксперты оценили влияние на авторынок

19 декабря 2025 года Банк России объявил о снижении ключевой ставки на 0,5%, которая теперь составляет 16%. Этот шаг стал пятым подряд по снижению ставки.

В предыдущий раз, на заседании в октябре, ставка была уменьшена с 17 до 16,5%. Эксперты прокомментировали, как это решение повлияет на автокредитование, стоимость автомобилей и продажи.

Низкий уровень ставки позитивно влияет на потребительские расходы, оживляя рынок автокредитования и лизинга. Производители и дилеры выигрывают от низких ставок, что способствует увеличению объема продаж и клиентской базы.

Тем не менее, по словам Вадима Филатова, совладельца ПЭК, решение Центробанка вряд ли существенно повлияет на автомобильный сектор в России.

Финансовый директор ГК «Интерлизинг» Евгений Кочуров добавил, что общее снижение ставки за год оказало незначительное влияние на продажи автомобилей и лизинг. Он отметил, что пусть ставки и снизились, остаются высокими. Более весомый фактор – рост утилизационного сбора, который подтолкнул многих к ускорению решений о покупке в осенью.

Иларион Демчиков, директор по маркетингу Emex, считает снижение ставки позитивным сигналом. Оно поддерживает продажи, но не решает глобальные проблемы.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент», согласен, что снижение ставки не дало существенного импульса. Он подчеркивает, что изменения точечные и не меняют общей картины кризиса на авторынке. К положительным изменениям он отнес увеличение локализации и разнообразия моделей, а также роботизацию и цифровизацию производства.

Снижение ключевой ставки положительно сказалось на автокредитовании, хотя общий объем выданных кредитов сократился на 35-47% за год. Снижение ежемесячного платежа сделало кредиты более доступными, но рост цен и инфляция нивелировали преимущества для покупателей.

Эксперт Баранов предполагает, что смягчение денежно-кредитной политики продолжится. Если ставки снизятся до 13-15%, это может поддержать продажи и сделать автомобили более доступными. Однако заметить эффект можно будет лишь в I-II квартале 2026 года, так как в январе влияние увеличение утилизационного сбора и НДС окажет давление на продажи.

Филатов указывает, что для роста рынка грузовиков необходима ставка 8-9%, чтобы банки могли предложить ниже 13% по лизингу. Прогнозы Центробанка на 2026 год предполагают ставку 13-14%, что не позволяет ожидать уверенного роста продаж на уровне 2023 года.

Эксперт Кочуров также не ожидает подъема авторынка в январе. Значительное оживление возможно только при снижении ставки ниже 14%, сказал он, добавив, что заметный рост лизинга и кредитования возможен лишь при достижении уровня в 12%.

Демчиков согласен, что всплеска продаж не предвидится, ожидается умеренный рост, сохранившийся в рамках текущих экономических условий. К позитивным факторам он отнес отложенный спрос, а к негативным – снижение реальной покупательской способности, ускоренный рост цен и потенциальное ослабление рубля.