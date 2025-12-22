Почему автодилеры не верят в успех АвтоВАЗа в Иране и Йемене
Не стоит надеяться на то, что на внешних рынках, где нет такой защиты, как дома, конкурентоспособность автомобилей Lada вдруг вырастет, заявил НСН глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.
АвтоВАЗ начал отправлять нераспроданные Lada на Ближний Восток — в Иран и Йемен, где спрос на них примерно на 50% выше, чем в России, сообщает Радио 1. В Сане уже открылся дилер: туда завезли Niva, Vesta и Granta. Первая партия — около 50 машин, с трёхлетней гарантией. В Тегеране готовят шоурум с Vesta, старт продаж намечен на начало 2026 года. Экспорт совпал с падением спроса на Lada в России и стал для завода способом продать машины, залежавшиеся на складах.
Жигалов считает, что в первую очередь АвтоВАЗу следует закрепиться на домашнем рынке.
«В первую очередь надо закрепиться на домашнем рынке, где для отечественных автопроизводителей созданы супертепличные условия в виде высокого забора из утильсбора и различных преференций, субсидий и так далее. Несмотря на это, АвтоВАЗ не в состоянии нарастить долю рынка даже дома и зачастую проигрывает конкуренцию китайцам. Если говорить честно, всему виной, к сожалению, неконтролируемый рост издержек, которыми автомобильный бизнес чрезмерно отягощен», - отметил эксперт.
По его словам, не стоит надеяться на то, что на внешних рынках автомобили ВАЗ выиграют в конкуренции с китайскими машинами.
«Не стоит надеяться на то, что на внешних рынках, где нет такой защиты, как дома, конкурентоспособность автомобилей Vesta и Granta вдруг вырастет. Это не более чем, информационный сюжет. До этого подобных прожектов было много, но фундаментальная проблема – это низкая конкурентоспособность. Те же самые китайские бренды присутствуют во всем мире, а как с ними конкурировать на внешних рынках, если проигрываешь конкуренцию даже на домашнем? Китайские бренды зарабатывают деньги, у них есть своя стратегия», - пояснил Жигалов.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН посоветовал «АвтоВАЗу» не жаловаться на «китайцев».