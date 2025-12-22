Почему автодилеры не верят в успех АвтоВАЗа в Иране и Йемене

Не стоит надеяться на то, что на внешних рынках, где нет такой защиты, как дома, конкурентоспособность автомобилей Lada вдруг вырастет, заявил НСН глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.

© nsn.fm

АвтоВАЗ начал отправлять нераспроданные Lada на Ближний Восток — в Иран и Йемен, где спрос на них примерно на 50% выше, чем в России, сообщает Радио 1. В Сане уже открылся дилер: туда завезли Niva, Vesta и Granta. Первая партия — около 50 машин, с трёхлетней гарантией. В Тегеране готовят шоурум с Vesta, старт продаж намечен на начало 2026 года. Экспорт совпал с падением спроса на Lada в России и стал для завода способом продать машины, залежавшиеся на складах.

Жигалов считает, что в первую очередь АвтоВАЗу следует закрепиться на домашнем рынке.

«В первую очередь надо закрепиться на домашнем рынке, где для отечественных автопроизводителей созданы супертепличные условия в виде высокого забора из утильсбора и различных преференций, субсидий и так далее. Несмотря на это, АвтоВАЗ не в состоянии нарастить долю рынка даже дома и зачастую проигрывает конкуренцию китайцам. Если говорить честно, всему виной, к сожалению, неконтролируемый рост издержек, которыми автомобильный бизнес чрезмерно отягощен», - отметил эксперт.

По его словам, не стоит надеяться на то, что на внешних рынках автомобили ВАЗ выиграют в конкуренции с китайскими машинами.

«Не стоит надеяться на то, что на внешних рынках, где нет такой защиты, как дома, конкурентоспособность автомобилей Vesta и Granta вдруг вырастет. Это не более чем, информационный сюжет. До этого подобных прожектов было много, но фундаментальная проблема – это низкая конкурентоспособность. Те же самые китайские бренды присутствуют во всем мире, а как с ними конкурировать на внешних рынках, если проигрываешь конкуренцию даже на домашнем? Китайские бренды зарабатывают деньги, у них есть своя стратегия», - пояснил Жигалов.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН посоветовал «АвтоВАЗу» не жаловаться на «китайцев».