Легенда автопрома Боб Лутц: у BMW серьезные проблемы с дизайном

Экс-вице-президент BMW обрушился с критикой дизайна новых моделей марки. Бывший член совета директоров BMW и основатель BMW Motorsport GmbH Боб Лутц поделился своим мнением относительно современного дизайна автомобилей бренда.

© Quto.ru

Лутц заявил, что, по его ощущениям, у баварского бренда сейчас «серьёзные проблемы» в этой области. Особенно резко он отозвался о внешнем виде передней части некоторых новых моделей.

«Слишком вычурные, этот стимпанковый вид, как будто большие восьмиугольные чугунные пластины приклёпаны к кузову. Это ужасно. То есть, пропорции неправильные, линии неправильные, детали неправильные. Я думаю, некоторые из них просто за гранью уродства…», — говорит он.

Лутц объяснил, почему такие машины всё равно находят покупателей. По его мнению, люди приобретают их, ориентируясь в первую очередь на статус премиального бренда. Объясняя логику потенциальных клиентов марки, он представил рассуждения условного посетителя автосалона: «Мне вроде не нравится передняя часть, не нравятся фары, решётка радиатора и общие пропорции, но это же BMW!»

Лутц прокомментировал популярную в автомобильных кругах версию о том, что столь смелый дизайн создан специально для китайского рынка, где вызывает полнейший восторг. «Мне трудно в это поверить», — подытожил он.