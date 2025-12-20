Эксперты перечислили штрафы грозят водителям РФ в 2026 году

В 2026 году российских автомобилистов ожидает ряд значительных изменений в законодательстве и правилах дорожного движения. Новшества коснутся налогообложения, экологического сбора, работы таксомоторных компаний, системы штрафов и учебных программ в автошколах.

Одним из главных изменений станет создание открытой системы рейтингования автошкол. Этот законопроект уже получил одобрение Государственной думы. Рейтинг учебных заведений будет определяться на основе процента студентов, успешно сдавших экзамены, и статистики ДТП с участием их недавних выпускников.

С начала 2026 года в Москве увеличатся тарифы на эвакуацию автомобилей и их хранение на специализированных стоянках. Перемещение мотоциклов и маломощных автомобилей (до 80 л.с.) обойдется в 8,5 тысячи рублей, а для машин с мощностью от 80 до 250 л.с. — в 12,45 тысячи рублей. Стоимость хранения составит от 1360 до 3040 рублей в день, при этом первые 24 часа будут бесплатными. Также сохранится 25-процентная скидка за быструю оплату.

В следующем году также планируется увеличение утилизационного сбора. Аналитики предсказывают рост цен на автомобили, однако правительство считает, что для машин, произведенных в России, это влияние будет минимальным.

В некоторых регионах ожидается повышение транспортного налога. Например, в Московской области ставки увеличатся на 1-4 рубля за единицу мощности двигателя. Для автомобилей мощностью до 100 л.с. налог составит 14 рублей, а для категории 100-150 л.с. — 35 рублей.

С весны 2026 года вступит в силу закон о локализации рынка такси. Перевозки смогут осуществлять только автомобили, произведенные в России с высоким уровнем локализации или по специальным инвестиционным соглашениям. Эта мера направлена на поддержку российской автомобильной промышленности.

Кроме того, камеры автоматической фиксации нарушений могут начать выписывать штрафы за отсутствие действующего полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение. Штраф составит 800 рублей, не чаще одного раза в сутки, с более строгими санкциями за повторные нарушения. Также власти обратят внимание на курьерскую доставку на велосипедах и электросамокатах — в 2026 году возможны изменения в правилах дорожного движения. Не останутся без внимания и пешеходы: министерство транспорта рассматривает возможность использования камер для фиксации нарушений при пересечении железнодорожных путей и введения штрафов аналогичных автомобильным, передает CarExpo.

1 декабря постановление правительства об изменении порядка вычисления размера утильсбора на автомобили вступило в силу. Одним из ключевых изменений стала отмена льготного утильсбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, которые россияне ввозят в страну для личного пользования.