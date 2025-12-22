Раскрыта статистика параллельного импорта машин в РФ с 2022 года

С начала 2022 года в РФ неофициально ввезено 586 000 новых легковых автомобилей

С начала 2022 года и до ноября 2025 года в Россию было ввезено примерно 586 000 новых легковых автомобилей по различным схемам альтернативного импорта.

Наибольшее количество машин было завезено в 2023 году – 225 500 экземпляров без оформления ОТТС.

В 2024 году объем составил 181 000 автомобилей, а за 11 месяцев 2025 года ввезли почти 144 000 машин. Абсолютным лидером по брендам за указанный период стала Toyota, ее доля составила более 13% альтернативного импорта.

На втором месте располагается Geely с 10,2%, далее Changan (7,7%), Lixiang (7,2%), BMW (6,9%), Mercedes-Benz (4%), Volkswagen и Kia (по 3,5%), Mitsubishi (3,1%).

Несмотря на ужесточение правил ввоза, Toyota и Geely продолжают оставаться в числе лидеров в 2025 году. Наиболее популярной моделью альтернативного импорта за эти годы стал Geely Monjaro, который был ввезен в количестве почти 41 000 машин без официального дистрибутора. На втором месте оказывается Li L7 с показателем 19 600, затем идут Toyota Camry (19 300), Toyota RAV4 (18 800) и Li L9 с 14 400 автомобилями, замыкающими пятерку популярных моделей.