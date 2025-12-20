В ГИБДД рассказали, как правильно ездить на машине в снегопад

С изменением погодных условий водителям следует повысить внимание на дорогах независимо от сложности маршрута, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию России.

«Ключевое правило зимнего вождения — плавность движения, снижение количества маневров и увеличенная дистанция. На скользкой или заснеженной дороге все маневры, будь то торможение, разгон или поворот руля, должны выполняться максимально мягко. Дистанцию до впереди идущего транспорта необходимо увеличить как минимум в два раза по сравнению с обычными условиями», — отметили в Госавтоинспекции РФ.

При ухудшении видимости из-за снега или тумана важно своевременно включить, при наличии, противотуманные фары, которые делают автомобиль более заметным для других участников движения, а при необходимости и огни аварийной сигнализации, предупредили в ведомстве.

До этого независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что проблема зимних аварий не только в гололедице или снеге, а в том, что водители часто переоценивают свои способности.

Он подчеркнул, что даже у опытных водителей за лето теряются навыки зимнего вождения.

«Например, выпал снег, и я буквально на днях поехал на парковку гипермаркета и аккуратно, без хулиганства, попробовал, как автомобиль чувствует себя на льду. Просто проверил ощущения. Этот навык требует восстановления каждый сезон, даже у опытного водителя», — сказал специалист.

Он добавил, что зимой к скользким дорогам добавляется и плохая видимость, к которой тоже нужно учиться адаптироваться.