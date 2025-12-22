Портал TopSpeed перечислил 10 лучших восьмиместных кроссоверов

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли 10 лучших восьмиместных кроссоверов.

© Газета.Ru

Возглавил список Hyundai Palisade 2026 модельного года, который оснащен мотором V6 объемом 3,6 литра и восьмиступенчатым «автоматом». У автомобиля просторный салон и вместительный багажник. На втором месте — Kia Telluride 2026 модельного года тоже может похвастаться просторным восьмиместным салоном и большим багажником. Двигатель и коробка как у первой модели из рейтинга. Третье место занимает Toyota Grand Highlander 2026 года.

В топ-10 самых лучших восьмиместных кроссоверов также вошли Mazda CX-90, Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, Honda Pilot и Toyota Sequoia.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.