Свежий отчёт EpicVIN, основанный на анализе 100 тысяч VIN-номеров BMW в США, выявил тревожные тренды, особенно для тех, кто подумывает о покупке «заряженной» M-модели на вторичном рынке. Статистика экстраполирована на парк из 6 миллионов автомобилей и показывает, что спортивные версии живут куда меньше, чем стандартные модели, пишет SPEEDME.RU.

Так, доля BMW со статусом salvage или rebuilt — почти 12%, то есть каждая восьмая машина имеет тяжёлое прошлое: серьёзное ДТП, списание страховой или капитальный ремонт. Но главная тревога — M-модели достигают этого статуса уже к 3 годам и пробегу около 57 600 км. Для сравнения, обычные BMW превращаются в «тотал» ближе к 10 годам и после 160 000 км. Причина — жёсткая эксплуатация, высокая стоимость запчастей и ремонта.

Почти 65% VIN в выборке также связаны с отзывными кампаниями NHTSA. Это не всегда повод для паники, но при покупке нужно обязательно проверять историю и наличие выполненных работ. А у 4,2% машин замечены признаки вмешательства в одометр — особенно среди популярных 3 Series и X5.

Дополнительно эксперты выявили концентрацию «утопленников» в районах, пострадавших от наводнений, особенно во Флориде. Такие машины могут иметь скрытые проблемы, даже если внешне выглядят идеально.