Не хуже, чем Geely Monjaro: тест-драйв кроссовера Changan CS75 Plus

Кроссовер Changan CS75 Plus внезапно стал самой обновляемой моделью компании из китайского Чунцина. Всего год назад редакция Quto познакомилась с третьим поколением CS75 Plus – и вот Changan снова представляет в России новый кроссовер с тем же индексом. Что за дела?

© Quto.ru

Все просто – прошлый Changan CS75 Plus добрался до нас с большим опозданием, это был кроссовер образца 2021 года. А новый Changan CS75 Plus – действительно новый, даже в родном Китае он дебютировал в 2024-м.

Поэтому он так сильно отличается по дизайну от всех остальных представленных в России машин марки Changan. В широкой решетке радиатора пересекаются вертикальные и горизонтальные линии, образуя рисунок в виде буквы V, по краям – светодиодная оптика сложной формы. Выглядит необычно, но при этом не за гранью добра и зла, как у многих китайских машин.

Пропорции по сравнению с предшественником тоже стали лучше – длина увеличилась до 4770 мм (+60 мм), ширина – до 1910 мм (+45 мм), а крыша, напротив, теперь ниже на 5 мм (1705 мм). Значительно больше – и колесная база, разом +90 мм (до 2800 мм). Сбоку взгляд цепляется за хромированные молдинги в нижней части дверей (интересно, как долго они останутся блестеть в условиях российских зим), которые также визуально удлиняют кузов. А сзади все внимание – четырем патрубкам выпускной системы. Причем они настоящие, не бутафорские!

Такое нетипичное для китайских машин отсутствие ненужной «бижутерии» на кузове объясняется просто – «рисовал» эту машину немец Клаус Зичиора, который до перехода на позицию главного дизайнера Changan работал в концерне Volkswagen.

Почему в России машина появилась с опозданием?

Вопрос справедливый, но есть объяснение – кроссовер адаптировали под требования российских клиентов и наши климатический условия. Например, дверные ручки – у «нашего» CS75 Plus они обычные, а не выдвижные. Это и удобнее, и практичнее с точки зрения эксплуатации зимой.

А при взгляде на центральный тоннель по щеке начинает ползти скупая слеза – там есть кнопки подогрева сидений, руля и лобового стекла! Не придется ерзать по холодному креслу в ожидании, пока загрузится мультимедийный комплекс. Доступно и телематическое приложение для смартфонов – можно завести двигатель и включить все дистанционно.

Но самое главное, что новый Changan CS75 Plus – полноприводный. Задние колеса подключаются муфтой BorgWarner, а крутящий момент от двухлитрового турбомотора (390 Н·м) передает 8-ступенчатый «автомат» Aisin. Можно сказать, новый китайский стандарт – по такому же рецепту создан и самый популярный представитель сегмента с многолетним стажем, Geely Monjaro.

© Changan

Changan CS75 Plus или Geely Monjaro – что лучше?

Объективный ответ на этот вопрос может дать только сравнительный тест, но шансов у нового CS75 Plus стало намного больше. И дело не только в полном приводе. Начнем с интерьера.

У Geely Monjaro тоже три экрана на передней панели, но у CS75 Plus они вписаны в нее более элегантно, в стиле современных «Мерседесов». Да и «начинка» современнее. Мультимедийный комплекс с 15-дюймовым экраном поддерживает беспроводное подключение смартфонов через Android Auto и Apple CarPlay и может похвастать встроенными сервисами VK Музыка и навигацией «Яндекса». Есть функция обновления «по воздуху».

Сиденья обшиты перфорированной экокожей, она же – на дверных картах и передней панели, но еще наряднее салон выглядит в светлом исполнении, когда появляются вставки из мягкой искусственной замши. Панорамная крыша и красивая атмосферная подсветка – уже в стандартном оснащении.

А в топ-версии Tech появляются 14 динамиков аудиосистемы Pioneer (кстати, играет она весьма недурно) и комфортное кресло переднего пассажира, которое можно разложить в положение «нулевое гравитации», выдвинуть подпорку под ноги и включить массаж. Еще одно развлечение в пути – игры или видео на третьем экране (в движении тоже работают).

Колесная база у Geely Monjaro больше – 2845 мм против 2800 мм, но в CS75 Plus сзади тоже просторно. Поэтому жалеть о том, что у дивана нет продольной регулировки, не приходится, а спинку можно чуть отклонить назад. Кнопки включения подогрева сидений есть и здесь, расположены на дверях. А вот за розетку для зарядки мобильного устройства придется биться – она тут единственная.

© Changan

© Changan

© Changan

© Changan

© Changan

Наконец-то у «Нивы» появился мотор! Тест-драйв обновлённой Lada Niva Travel

Как едет новый Changan CS75 Plus?

Силовой агрегат настроен хорошо – с места CS75 Plus стартует без задержек и даже на промерзшем асфальте разгоняется быстро. Причем по паспорту Changan опережает Geely – 7,4 секунды против 7,7. Проверить эти цифры в зимних условиях не представлялось возможным, но до «запрещенных» скоростей CS75 Plus добирается очень уверенно – охотно верится в заявленные максимальные 215 км/ч.

Обновленный двухлитровый турбомотор чуть прибавил «лошадей» - теперь их 235, а степень сжатия, напротив, немного уменьшилась (с 10 до 9,5). Поэтому владельцы могут без лишних опасений заливать бензин с октановым числом 92 – он официально разрешен и по инструкции, и по наклейке на лючке топливного бака.

Как и большинство современных кроссоверов, Changan CS75 Plus предлагает водителю несколько режимов движения. Обычно ими редко пользуются, потому что большой разницы нет. Но в «75-м» это действительно имеет смысл! Например, в «Эко» машина становится… переднеприводной. Муфта размыкается для экономии топлива и не срабатывает даже в случае пробуксовки колес.

В спортивном режиме Changan острее реагирует на газ, а коробка передач активнее удерживает текущую ступень, поэтому лучше всего использовать его для совершения быстрых обгонов. Тем более, переключить передачу самостоятельно невозможно – подрулевые «лепестки» отсутствуют.

Для более сложных условий предназначены «Снег/Грязь/Песок». Конечно, никто не сунется на «75-м» на серьезное бездорожье, клиренс у него – 190 мм, но ехать становится проще – «Снег» смягчает отклики на газ, уменьшая риск закопаться в сугробах, а в «Песке», наоборот, Changan становится менее расслабленным и легко «идет» за педалью.

© Changan

Да и подвеска хороша (не чета прошлому поколению!) – даже на обледенелой гребенке внутри не трясет, амортизаторы легко справляются и с «острыми» ямами, а на волнах не наблюдается раскачка даже с приличной загрузкой машины. Теперь интересно поездить на «Чангане» по Москве – как он поведет себя на стыках эстакад и заплатках?

Возможно, часть дорожных неровностей «растворяется» в более высоких боковинах 19-дюймовых шин, хотя многие конкуренты (тот же Geely Monjaro) в топ-комплектациях оснащаются уже «20-ками». В любом случае, для наших дорог это только в плюс. Понравилась и шумоизоляция – даже сзади не так сильно слышен гул шипованных шин, а на «городских» скоростях Changan CS75 Plus и вовсе тихоня. Вот только маневрировать надо с осторожностью – передние стойки здесь очень массивные, в «слепую» зону может легко попасть не то что пешеход, а машина целиком.

Видимо, толстые стойки потребовались для соответствия современным нормам по пассивной безопасности. Силовая клетка кузова стала прочнее, жесткость на скручивание увеличена на 15% и составляет 17671 Н·м – показатель не рекордный, но для большого кроссовера неплохой. Отсюда и точные реакции на действия рулем – даже на зимних шинах.

Впрочем, большинство проблем с обзорностью снимают крупные зеркала, камеры «по кругу» и на удивление адекватная работа электронных ассистентов. На активном «круизе» можно ездить даже в городском потоке – Changan плавно тормозит, самостоятельно начинает движение и не «тупит» при разгонах.

Есть ли минусы? Разумеется. Но их значительно меньше, чем у машины предыдущего поколения. В морозную погоду, если в салоне 3 человека и больше, климатическая установка перестает справляться в автоматическом режиме – начинают запотевать стекла. Приходится регулировать скорость вентилятора вручную.

А кресло водителя оказалось наименее удобным среди всех. Поясничного подпора нет, диапазоны регулировки руля невелики, поэтому со временем начинаешь ерзать по сиденью, пытаясь подобрать оптимальное положение. Удивило и отсутствие подсветки в перчаточном ящике.

© Changan

Сколько стоит Changan CS75 Plus?

Наконец, мы подобрались к самому интересному. После недавнего повышения цен на модели Changan прежний CS75 Plus стал стоить 3 740 000 рублей. Не слишком привлекательный прайс на переднеприводный кроссовер, согласитесь? Новый Changan CS75 Plus вроде бы заметно дороже – от 4 099 000 рублей. Но даже стартовая комплектация Luxe может похвастать очень внушительным списком оборудования, плюс полноприводная трансмиссия, а, главное, сама машина стала намного лучше прежней.

В стандартное оснащение входят фронтальные и боковые подушки безопасности, надувные занавески, набор ассистентов водителя, полный зимний пакет, электроприводы передних кресел, мультимедийный комплекс с двумя экранами, панорамная крыша, бесключевой доступ и многое другое.

В топ-версии Tech (она дороже на 150 тысяч) добавляются системы автоматической парковки и распознавания дорожных знаков, «музыка» с 14 динамиками, раскладное переднее кресло с массажем, двойные боковые стекла и вентиляция сидений. Для сравнения, Geely Monjaro только «начинается» от 4 549 990 рублей, а обновленный GAC GS8 стоит минимум 4 299 000 рублей. Видимо, в российском представительстве Changan решили продвигать CS75 Plus с помощью ценовой политики. Но краснеть за эту машину им точно не придется.