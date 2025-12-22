Как отличить оригинальную запчасть от подделки: основные признаки

Аналитики Rossko: 71% поддельных товаров — это автомобильные жидкости и масла

Несмотря на усилия государства и бизнеса в борьбе с поддельными автозапчастями, их количество на российском рынке остается значительным.

По словам Тимура Турсунова, руководителя отдела аналитики Rossko, основными признаками подделок являются крайне низкая цена, отсутствие фирменной упаковки, а также внешние дефекты или неправильная маркировка.

На первом месте среди подделок находятся масла и технические жидкости (71%), за ними следуют фильтры (56%), детали подвески (37%) и автoэлектроника (23,5%).

Специалисты отмечают, что подделки легче всего производить в этих категориях, и покупателям без специальных знаний трудно распознать фальсификат. Уход надежных поставщиков, рост цен на оригинальные детали и увеличение доли онлайн-продаж способствуют распространению контрафакта. Около 60% клиентов Rossco подтвердили, что сталкивались с некачественными запчастями в прошлом году.