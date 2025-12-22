О каких проблемах говорит вибрация в авто

Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут вызвать вибрацию в машине

Появление вибрации в автомобиле при движении на высокой скорости может указывать на серьезные проблемы с колесами и системой рулевого управления.

Об этом рассказал автомобильный эксперт и главный редактор издания Quto Максим Ракитин.

По его словам, одной из самых распространенных причин вибраций является неправильная балансировка колес. Это может произойти, если грузики на колесах были установлены небрежно или отклеились со временем. В результате колесо начинает вращаться неравномерно, и вибрации передаются как на кузов автомобиля, так и на рулевое колесо.

Максим Ракитин, главный редактор издания Quto:

– Вибрации на скорости возникают из-за того, что колеса не отбалансированы. Появление подобных проявлений указывает на недовес грузиков на шиномонтаже или их отклеивание. В некоторых случаях причина может заключаться в грязи внутри диска, нарушающей балансировку. Достаточно очистить колеса, чтобы устранить биение.

Кроме того, согласно специалисту, неисправности элементов рулевого управления могут также вызывать вибрации. Износ наконечников или тяг приводит к снижению точности управления и появлению дрожания во время движения. Эти симптомы требуют немедленной проверки технического состояния автомобиля.

Нужно проверить состояние рулевых тяг, наконечников и других элементов. Их неисправность может усилить вибрации и сделать их более выраженными во время движения. В таких ситуациях важно провести диагностику и устранить проблему, добавил Ракитин.

Он также подчеркнул, что любое необычное поведение автомобиля – будь то вибрации, шумы или запахи – должно быть поводом для диагностики. Игнорировать подобные проявления недопустимо, так как они часто сигнализируют о назревающей неисправности.

