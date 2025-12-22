Компрессорные двигатели: почему производители отказались от них

Помните времена, когда слова «Mercedes Kompressor» или «Jaguar Supercharged» звучали как магия? Эти двигатели давали ровную мощную тягу с самых низов, работали почти вечно и радовали своих владельцев. А потом, примерно к началу 2010-х, они стали постепенно исчезать. Почему же производители дружно отказались от них.

Дело в том, что вся его мощь имела свою цену. Компрессор «крал» часть энергии у двигателя, чтобы нагнетать воздух. Это снижало общий КПД мотора. Турбина же, работая на энергии выхлопных газов, которые и так улетали в трубу, оказалась куда более «экономным» способом получить ту же, а то и большую, прибавку в лошадиных силах, отмечает канал «Автовыбор«.

И вот здесь сошлись два ключевых фактора. Первый связан с ужесточением европейских стандартов выбросов. Автопроизводителям пришлось бороться за каждый грамм CO2 и за каждый литр сожженного топлива. Турбонаддув позволил резко уменьшить рабочий объем двигателей, сохранив при этом мощность. Маленький, но «турбированный» мотор оказался экологичнее и экономичнее большого «атмосферника» с компрессором.

Второй фактор касается экономии. В Европе, где литр бензина стоит как полноценный обед, возможность сэкономить 1-2 литра на 100 км пути перевесила аргументы о надежности. Потребители выбрали экономию, а производители последовали за спросом. При этом они не учли дорогой ремонт турбины через каждые 150 тысяч км.

