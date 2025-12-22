«На троечку с плюсом»: почему вам не нужна Skoda Octavia

Про популярную в России Skoda Octavia второго поколения ходят полярные мнения. Одни пользователи в восторге от практичного салона, очень вместительного багажника и в целом надёжной связки 1,6-литрового двигателя с распределённым впрыском топлива и «автоматом». Другие не стесняются в выражениях и приводят довольно неприятные минусы. О недостатках сегодня и поговорим — информацию о них по традиции черпаем из отзывов на сайте Auto.ru. Обратите внимание — в основном они написаны, когда машины были в целом не старые. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

Владелец, представившийся как Фиолетовый седан, — опытный шкодовод с большим стажем, который охарактеризовал автомобиль как «на троечку с плюсом» и прекратил общение с маркой.

«Моя первая Шкода Октавия была приобретена как «служебка» еще в 2000г. На тот момент казалось, что это прорыв инженерной мысли и совершенство технологий! Пересаживался в тот момент с Ауди 100 «сигара». Ну «Ауди» как Ауди, а шкодой заболел....

С того времени, с 2000 - 2008 поменял 5 Шкод. Была и полноприводная в кузове «лифтбек», что является большой редкостью, были и 1.6 на механике — рабочие лошадки. В общем о Шкодах сложилось своё устойчивое мнение со всеми плюсами и минусами.

Плюсов безусловно масса (о них воспето немало). Минусы также «лечились» годами. В первых Октавиях скрипели все двери, поэтому приходилось постоянно подматывать петли, на первых катастрофически не хватало клиренса и задние пассажиры мучились от нехватки места и неудобной посадки. На пятых октавиях стало всё значительно лучше, но по прежнему шумка оставляет желать лучшего, по прежнему подвеска острая на малейшие стыки и неровности (гравика — абсолютно противопоказана), по прежнему на механике слабое звено — сцепление.

Увеличить ложку дегтя можно еще Калужской сборкой. На последней моей Октавии (2012г.в) была уже именно Калужская сборка и это сказалось.... были не проварены сварные швы, и вода по водостокам напрямую стекала под шумоизоляцию (под ноги водителя). Пришлось по гарантии обращаться к дилеру. Там со второго раза определили неисправность, изорвали водительскую шумоизоляцию пола, залили швы герметиком, закидали всё обратно и привет. Пришлось по третьему разу ехать на сервис и настаивать на полной разборке и просушке пола, т.к ко всем позитивным впечатлениям добавился ещё и запах.

В итоге, после 15 лет владения этой замечательной маркой я решил с ней расстаться и пересесть на Вольво».

Сергей написал свой отзыв спустя всего несколько лет после начала эксплуатации почти новой Skoda. Претензий у него было немало. Одна из главных — масложор.

«Купил в 2011 с пробегом 14000 км в комплектации ЭЛЕГАНС на тот момент ей было 6 месяцев. Машина сразу понравилась. Знаете как это бывает увидишь и всё твоя, и тут же деньги находятся и другие уже не смотришь. Состояние было идеальное, проверяли и толщину краски и диагностику и вообще все что можно проверить проверяли.

Машина после понравилась комфортом, эрогономикой салона, багажник отдельная тема, не разу не смог забить полностью. Разгон 152 л.с. на механике просто песня.

Прошло 2 года, прошла гарантия и теперь про сюрпризы.

50000 км — перестал работать стеклоподъёмник передней пассажирской двери и привод зеркала. Не поверите сгнили провода в двери. В Калуге просто гофру не до конца одели.

52000 км — умер блок управления парктроником. Сам блок 4000 руб. и замена с пропиской 1000 руб. В блок просто как то затекла вода. Не то что очень дорого, но очень взбесило. Везли месяц.

55500 км — стала слетать тяга к впускному коллектору. Конечно отдельно тяга не меняется поэтому замена тяги целиком с коллектором 14000 руб.

60000 км — загорелся датчик не исправности подушек. Пока даже не хочу ехать к офицалам т.к. только 3 дня назад прошел ТО 60000, что стоило 16000 руб. и всё вроде было гууд. Менеджер сообщил что у вас машина в идеальном состоянии!

И еще сюрприз это когда проверяешь масло, и после каждого ТО увеличивается расход на литр. Сейчас на 15000 км уже нужно 3 л. на долив, при этом начинал с литра и все в сервисе говорят «ЭТО НОРМАЛЬНО».

Ну не знаю я на сколько это нормально?! Резину я не жгу, до безумных скоростей не разгоняю.

В общем машина нравится, но те впечатления от поломок которые я получаю вызывать раздражения и всё чаще появляется желание избавится от этого авто. В целом хочу верить что просто мне не повезло, ну не может же VAG опустится до качества ВАЗа».

Пользователь Terminator раскритиковал машину — надёжность и ездовые свойства разочаровали.

«Худший авто их всех, что были... Робот ненадёжен и очень дорог в ремонте, накрылся на второй день...Замена маховика, сцепления и сальника. Двигатель отстой... Зимой прогревается очень медленно, на месте не греется вообще. Климат работает чёрти как. Два раза попали на цепь и фазорегуляторы... Начала затекать вода в багажник.. Лопнула гофротрубка омывания заднего стекла. И это на пробеге 155 000 км. Что-то ещё меняли, не помню сейчас... В повороты заходит как Волга... Это всё произошло после покупки, начиная с третьего дня эксплуатации... Проехали на ней 12 000 км и продали( Всё сделав)… Скажу так: После Хонды, это вообще не машина... Ни по надёжности, ни по ходовым качествам».

Дмитрий по достоинству оценил Skoda — понравился неплохо исполненный салон и огромный багажник. Минусы перечислены следующие:

«Мотор, который постоянно расходует масло. Норма долива — 200-300 мм на 1 тыс. км.

Замена колец ничего не решает. Дефект мотора признан VAG (если на гарантии, то есть возможность полностью поменять голову). Доливка всегда должна быть в багажнике и необходимо следить за уровнем масла (минимум раз в месяц смотреть щуп)

Штатная подвеска ППД — Пакет плохих дорого (аморты и пружины увеличенного размера) - по умолчанию для РФ. Клиренс в 165 хорош в деревне и очень снежной зимой. В остальном он только вредит управляемости и устойчивости. Полностью заменил подвеску на штатную родную подвеску от Октавии РС (собирается только в Чехии) — совершенно другое дело.

Программу управления рулевой рейки перепрошил на версию от Пассата у официального дилера после установки новой подвески (делать обязательно) — рулевая рейка управляется под принцип ППД (высокой подвески). После установки версии РС необходимо менять программу управления рейкой — небо и земля. Отлично управляется, хорошо держит дорогу. Клиренс становится на 2,5 см ниже. В условиях города Москвы это не проблема.

Качество окраски кузова Калужским заводом — просто бред..... Сколы постоянные, после зимы всегда появляются новые пятна. Подкраску точно покупать!».

Arkadij1984 хлебнул лиха с силовым агрегатом. Далее выдержки из его отзыва.

«К сожалению проблемы себя не заставили долго ждать и как и у многих владельцев данных авто она начала жрать масло, на дворе было начало 2011 года и пробег 22 тыс. км, тогда я крепко призадумался, зачем же я купил сей агрегат, но не стал сильно переживать и обратился с данной проблемой к своему «любимому» дилеру, раза с третьего я добился чтобы мне долили масла, опечатали все дыры через которые его можно слить и отправили ездить до момента срабатывания датчика уровня. Итог: на 1000 км мой двигатель с пробегом 22 тыс. км жрал 600 или 650 мл., что превышало заявленные производителем нормативы (500 мл.), дилер отправил запрос в представительство и получил одобрение на замену ДВС, везли его в Россию из Чехии очень долго, весь ремонт затянулся дней на 40, в это время я был вынужден передвигаться на ушатанном подменном автомобиле дилера (ну хоть на этом спасибо). Интересная деталь в накладной на новый ДВС его цена для дилера была 250 тыс руб., что составляло около 30 % стоимости авто...

Тысячах на 30 пробега начала показывать себя во всей красе другая проблема VAGa — их любимай DSG7: появлся ощутимый толчок при переключении с 3 на 4 передачу, пару раз обратившись к дилеру и получив невнятные ответы и якобы выполенную адаптацию, которая не давала абсолютно ничего я решил поберечь свои нервы и ездить до окончания гарантии так (думаю если сломается, то починят). Потом недовольные пользователи видимо хорошенько заклевали дилеров, да и сам VAG, что при очередном звонке за месяц до окончания гарантии мне без вопросов согласились поменять сцепление в DSG.

Еще во время гарантии от ВАГа периодически на бортовом компьютере автомобиля у меня начала появляться интересная надпись: «Низкое давление масла. Обороты не более 4000».

За последующие 2 года на автомобиле сломался мехатроник (это блок управления КПП DSG7), но новый дилер без вопросов поменял его по расширенной гарантии от завода на DSG, не взяв ни рубля, ремонт занял дней 5.

Стоит сказать, что ДВС замененный на 22-25 тыс. км исправно (без жора масла) ездил тысяч 70, далее начался опять масложор прогрессирующий с каждым месяцем, в итоге с авто было решено расстаться, т.к. в надёжности своей машины я уверен не был...».