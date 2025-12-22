Прошло 30 лет: вспоминаем "Волгу-Престиж" от НАМИ, так и не ставшую серийной

В 1995 году в России был предпринят один из самых малоизвестных, но при этом принципиально важных экспериментов в истории отечественного автопрома. Речь идет о проекте "Волга-Престиж", разработанном специалистами НАМИ на базе ГАЗ-31029. В 2025 году этой работе исполняется 30 лет.

Проект создавался в непростой для отрасли период - на фоне системного кризиса, распада прежней производственной модели и фактического отсутствия отечественного автомобиля представительского или бизнес-класса. После ухода "Чайки" и деградации производства ЗИЛа государству требовался служебный автомобиль нового поколения, который можно было бы создать на уже существующей платформе.

Задача, поставленная перед НАМИ, заключалась не в косметическом обновлении серийной "Волги", а в глубокой модернизации модели с акцентом на комфорт, современный дизайн и соответствие требованиям служебной эксплуатации.

В рамках проекта были переработаны экстерьер (кузовные панели изготовили из стеклопластика) и интерьер автомобиля, создана оригинальная панель приборов, улучшена шумоизоляция, прорабатывались климатическая система и иные элементы оснащения, ранее недоступные для серийных ГАЗов.

При этом "Волга-Престиж" не была тюнинг-проектом в привычном понимании. Это была полноценная опытно-конструкторская работа, выполненная научным институтом с прицелом на возможное серийное производство. Однако экономическая ситуация середины 1990-х годов не позволила реализовать проект: выпуск ограничился несколькими опытными экземплярами.

Сегодня "Волга-Престиж" остается малоизвестной страницей истории, но именно ее можно считать последней осмысленной попыткой создать на базе "Волги" современный автомобиль более высокого класса. В дальнейшем модель развивалась лишь эволюционно, без радикального пересмотра концепции.

Спустя три десятилетия проект НАМИ воспринимается как символ упущенных возможностей и одновременно напоминание о том, что у отечественного автопрома были идеи, задел и инженерные амбиции - даже в самые сложные времена.