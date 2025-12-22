Toyota теряет корону: почему современные машины марки уже не те

Toyota десятилетиями ассоциировалась у всех с надежностью и уверенностью. Многие были уверены, что японская машина переживет все. Однако последние 10-15 лет автомобили этой марки уже не те. Что же случилось?

© ГлагоL

Раньше под капотом Toyota стояли практически вечные двигатели с чугунными блоками и колоссальным запасом прочности. Их сменили на облегченные, но более хрупкие алюминиевые агрегаты. Они эффективны, но не терпят перегрева и требуют постоянного обслуживания, отмечает канал «Автосовет Юрича».

Раньше эталонами надежности были простые 4-ступенчатые «автоматы» Aisin. Сейчас на большинстве массовых моделей стоит вариатор. Да, у Toyota они одни из самых надежных в мире, но это принципиально иная конструкция. Она боится агрессивной езды, пробуксовок и требует дорогостоящей регулярной замены специальной жидкости. Это уже не та коробка, которую можно было эксплуатировать десятилетиями без лишних мыслей.

Японский металл 90-х славился толщиной и качеством обработки. В погоне за экономией и экологичностью Тойота, как и другие марки, перешла на более тонкий металл и водорастворимые краски. Слой защиты стал уязвимее. Теперь сколы на капоте 3-5-летней машины могут быстро превратиться в очаги ржавчины, а проблемы с кромками дверей на некоторых моделях перестали быть редкостью.

Пока конкуренты делают «космические» интерьеры с цифровыми панелями, консервативная Toyota предлагает устаревшие салоны с огромными рамками дисплеев и простой графикой. Японский бренд явно не торопится с внедрением новых технологий.

Toyota до сих пор живет на дивиденды своей былой славы, и за это платит покупатель. На вторичном рынке цена на 3-5-летнюю Toyota часто сопоставима со стоимостью нового, лучше оснащенного автомобиля из Китая или Кореи, либо более комфортного «немца» аналогичного возраста. Вы переплачиваете 20-30% за миф о неубиваемости.

Ранее стало известно, что Toyota отзывает почти 4 тыс. автомобилей в России. Это связано с проблемами с трансмиссией, которые могут привести к движению машину и создать аварийную ситуацию, писал «ГлагоL».