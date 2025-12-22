Почему Lada Azimut не является "переделанным китайцем"

После премьеры кроссовера Lada Azimut появилась версия о "китайском происхождении" модели. Чаще всего автомобиль сравнивают с Chery Tiggo 4, реже - с отдельными моделями Hyundai, а некоторые видят в нем развитие проекта "Нива 3" Однако при детальном разборе эти версии не находят технического подтверждения, объясняют эксперты портала "Китайские автомобили".

© Российская Газета

Откуда взялись мифы

Слухи о "китайской основе" подпитываются несколькими факторами. Во-первых, высоким уровнем унификации в мировом автопроме. Во-вторых, участием АвтоВАЗа в проекте Xcite, где действительно использовались автомобили Chery для контрактной сборки. Однако этот опыт не имеет прямого отношения к Azimut - проект завершился без стратегического продолжения.

Отдельного внимания заслуживает аргумент о пятиболтовом креплении колес. Он регулярно используется как "доказательство" китайского происхождения, хотя пятиболтовая схема применяется на Lada Vesta Sport с 2018 года и давно не является чем-то экзотическим для автомобилей отечественной марки.

Платформа и конструкция Lada Azimut

В основе Lada Azimut лежит модернизированная платформа, хорошо знакомая по семейству Vesta. Речь идет не о заимствовании внешней архитектуры, а о развитии уже существующей "тележки", адаптированной под кроссоверные пропорции и иные нагрузки.

Такое решение объясняется не только экономикой, но и логикой производства: платформа локализована, освоена заводом и имеет понятный запас для масштабирования.

Никаких пересечений с платформами Chery, Hyundai или других иностранных производителей у нее нет.

Силовые агрегаты и трансмиссии

На старте модель получит атмосферные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. - это развитие уже применяемых на автомобилях Lada моторов. При этом коробки передач действительно будут китайского происхождения: 6-ступенчатая механика и вариатор компании WLY.

В дальнейшем ожидается появление 1,5-литрового турбомотора и классического автоматического "гидротрансформатора", также из КНР. АвтоВАЗ этого не скрывает - собственных современных автоматических трансмиссий в России сегодня просто нет.

Дизайн: оригинал с оглядкой на прошлое

Экстерьер Lada Azimut - самостоятельная разработка, хотя в нем могут просматриваться элементы прежних дизайнерских концепций и фирменного X-дизайна. Визуальное сходство с отдельными китайскими моделями объясняется скорее универсальными трендами сегмента, чем прямым заимствованием.

При сравнении кузовов Azimut и Chery Tiggo 4 или других представителей линейки Tiggo совпадений по силовой структуре, геометрии панелей и архитектуре остекления не обнаруживается.

Китайский след - но не в кузове

Использование китайских компонентов в Azimut действительно будет - прежде всего в электронике, датчиках, системах помощи водителю и трансмиссиях. Однако это отражение глобальной реальности, а не уникальная особенность проекта. Даже ведущие мировые автоконцерны активно используют китайские чипы, софт и силовую электронику.

Итог

Lada Azimut не является переделанной моделью Chery, Hyundai или "Нивой 3". Это эволюционный продукт АвтоВАЗа, построенный на собственной платформе с использованием доступных импортных компонентов там, где отечественных аналогов не существует.

Проект нельзя назвать полностью новым "с нуля", но такой подход сегодня является стандартом мировой автомобильной промышленности и именно он позволяет сохранить инжиниринг, производство и развитие модельного ряда в текущих условиях.

Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год. При благоприятных условиях - ритмичные поставки комплектующих необходимого АвтоВАЗу качества, относительно стабильная экономическая ситуация на рынке, серийные "Азимуты" могут пройти по конвейеру в середине следующего года.