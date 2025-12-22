Как починить колесо подручными средствами

Многие водители замечали странную закономерность: стоит только достать из багажника запасное колесо, как сразу находится повод его использовать. Возможно, это просто игра случая, но в неподходящий момент такая ситуация может доставить массу хлопот. Если днём в городе найти помощь просто, то ночью на пустынной трассе это становится серьёзной проблемой. Рассказываем, что делать, если нужно двигаться прямо сейчас.

© Vse42.ru

Распознать прокол обычно несложно: появляется характерный гул и вибрация руля. Важно сразу остановиться – движение на спущенной шине быстро её разрушит. Часто достаточно немного подкачать колесо, чтобы добраться до безопасного места или сервиса. Внимательно осмотрите покрышку. Если виден торчащий предмет, крупный боковой порез или повреждение диска – своими силами не справиться, нужна помощь. Можно попытаться остановить других автомобилистов – возможно, у них найдётся запаска или компрессор. Если явных разрушений нет, ищите место утечки воздуха.

Как обнаружить прокол: немного накачайте колесо и прислушайтесь – часто можно услышать шипение. Для точного определения места утечки полейте поверхность шины водой (подойдёт даже бутылка из багажника). Появление пузырьков укажет на проблемную зону. Иногда воздух выходит не через протектор, а в месте прилегания покрышки к диску – это также можно увидеть по пузырькам.

Если колесо спускает очень медленно, а до ближайшего пункта помощи недалеко, можно действовать так: подкачайте шину до рекомендованного давления (около 2.5 атмосфер) и двигайтесь на небольшой скорости, регулярно останавливаясь для проверки. Главное – не допускать, чтобы давление упало ниже половины от нормы.

Экстренное решение: если прокол найден, а специального ремкомплекта нет, может выручить обычный саморез длиной 15–20 мм. Слегка смочите его и аккуратно вкрутите в отверстие. Это создаст временную заглушку, которая позволит доехать до шиномонтажа, передаёт ИА SevastopolMedia.