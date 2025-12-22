В чем заключается главная беда российского автопрома

Как пояснил в комментарии RuNews24.ru директор факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих, одна из главных проблем российского автопрома заключается в том, что в России не занимаются изучением потребительского спроса либо делают это поверхностно.

«То есть мы не изучаем рынок».

Почему сейчас так хорошо покупают китайские машины, хотя их фактически ненавидели ещё 3-4 года назад? Потому что китайцы сделали доступный продукт (за 2,5 – 3 млн), который безопасен, красиво выглядит, удобен в обслуживании и приобретении запчастей, обладает прорывными технологическими моментами, например, контролем слепых зон. Между тем продукцию российского автопрома не отличает высокое качество, за исключением, пожалуй, Aurus за 50-100 млн.

Если говорить про сегмент внедорожников, то у нас есть УАЗик и Niva, то есть совершенно кондовые машины, которые не часто ломаются, но при этом морально устарели с точки зрения комфортабельности и, например, дизайна.

«Конечно, хорошо, что такие машины ремонтируются в поле двумя ключами на 17, но современные потребители хотят большего. И если где-то в регионах людям действительно нужны автомобили попроще, то чем ближе к Центральной России, то тем больше людей хотят достойного качества, передовых технологий, комфорта. Наш автопром пока не можем им этого дать».

К примеру, LADA Granta. Стоит в районе 1 280 000 рублей. За эти же деньги можно купить японскую машину 15-летней давности, которая не будет ломаться, будет максимально качественной по сборке, с максимальной безопасностью, комфортной, приятной, удобной в обслуживании, плюс на неё ещё запчастей будет огромное количество. То же самое с Москвичом 3: это довольно удобная машина, просторная, с современной коробкой передач и так далее.

«Сегодня этот автомобиль активно используют чиновники и представители разных служб. Но народ особо не покупает Москвич. Среднестатистический автомобилист охотнее поднакопит 300-400 тысяч и купит себе поддержанный Toyota Land Cruiser. Он проездит на иномарке 10 лет, зато будет чувствовать себя в ней человеком. К сожалению, наши машины не стоят тех денег, сколько за них просят. Люди идут к китайцам и на б/у рынок. Таким образом, мы в принципе не развиваем наш автопром».

Россия может выйти в отраслевые лидеры, если производитель сможет понять, что нужно потребителю. Важно начать делать клиентские «срезы», чтобы понять, как с точки зрения россиянина должен выглядеть классный УАЗик или классная LADA.