Для чего перекупщики массово скупают сломанные двигатели

Стоимость владения автомобилем в России за последние годы достигла небывалых вершин. В результате вторичный рынок вновь обрел былую популярность и вышел на первый план, став востребованным как никогда ранее.

С уходом привычных брендов и ростом цен на машины спрос на подержанные иномарки из Европы, Америки, Японии и Кореи значительно вырос. Изменился и подход к выбору легковушки на вторичном рынке.

Покупатели стали более гибкими и лояльными в вопросе количества владельцев в ПТС и показателям на одометре. Неизменным принципом осталось лишь качество кузовных материалов.

Кроме того, по данным портала "Автовзгляд", отмечается рост спроса на сложные и дорогие операции, которые раньше считались нецелесообразными: переборку двигателей, глубокий ремонт коробки передач, восстановление кузовов с переваркой. Раньше вложение миллиона рублей в восстановление старого "японца" или "немца" казалось недальновидным, но сегодня это стало распространенным явлением, позволяющим продлить жизнь своей любимой машины.

Вместе с тем на досках объявлений все чаще появляются предложения о покупке старых моторов. Рассматриваются подчас заклинившие, "размороженные" и отработавшие свой ресурс агрегаты, за которые предлагают достойное вознаграждение.

Высокая стоимость ремонтных запчастей привела к актуальности переборки моторов на подержанных компонентах. На некоторые двигатели просто невозможно найти новые поршни и головки блока цилиндров, а коленвалы и распредвалы стали настоящей редкостью.

Однако, как известно, далеко не каждый силовой агрегат можно подвергать ремонту: некоторые повреждения настолько фатальны, что их восстановление нецелесообразно. Варить пробитый блок - решение крайне сомнительное, поскольку проще и дешевле найти подержанный мотор.

Вместе с тем, словно тридцать лет назад, набирают популярность гаражные сервисы, где матерые специалисты по советским технологиям создают из двух старых агрегатов один новый. Неизвестно, сколько он прослужит, но нового владельца обязательно найдет.

