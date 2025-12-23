Лизинговые компании возвращают торговые площадки для продажи подержанных авто

В начале следующего года появятся около десяти хабов для продажи подержанной автотехники с большим дисконтом, рассказали «Известиям» участники рынка. Предполагается, что такие хабы позволят разгрузить забитые стоки, ведь каждый автомобиль или единица грузовой техники генерирует убытки за каждый день простоя. Посредников в виде автодилеров лизинговые компании хотят избежать из-за высоких наценок. Компании ожидают, что скидки на машины составят от 5% до 40%.

Один из первых хабов планирует создать «Альфа-лизинг». Продавать он будет грузовые и легковые автомобили, которые ранее работали в коммерческих парках, такси, сервисах доставки, в прочих организациях и на предприятиях. Вся эта техника была возвращена из-за несоблюдения договоров. Стоки после открытия хаба должны разгрузиться, уверена коммерческий директор «Альф-лизинга» Ольга Кириллова:

Ольга Кириллова коммерческий директор «Альфа-лизинга» «Мы рассчитываем на кратное снижение стока. Посещаемость хабов растет, поэтому, если говорить, выиграем ли мы от этих инвестиций, однозначно да. Более того, поскольку мы понимаем, что в какой-то момент изъятые машины кончатся, то есть мы будем изымать значимо меньше, чем продавать, затоваривание тоже закончится, а удобства и отлаженные процессы позволят нам в целом работать с рынком подержанных авто более активно, а это, как известно, несравнимо больший рынок, чем рынок новых автомобилей. У нас, наверное, порядка пяти тысяч на сегодняшний день сток».

Стоки после открытия хаба уже разгружаются, говорит управляющий директор ГК «Альфа-лизинг» Максим Агаджанов:

Максим Агаджанов управляющий директор «Альфа-лизинга»«Идея оцифровки стока и создания хабов продиктована реальностью рынка. По нашей оценке, в 2025 году накопилось около 50 тысяч изъятой техники на складах у лизинговых компаний. Это системный вызов, без инфраструктуры такой сток быстро превращается в потери. Мы сознательно не стали расширять сеть стоянок, вместо этого развиваем цивилизованные хабы, где делаем диагностику, предпродажную подготовку, ремаркетинг, чтобы сохранять технику и поддерживать ее ликвидность. Сегодня мы в реальном времени видим состояние активов и оперативно даем клиентам информацию, а клиенты, в свою очередь, видят доступные варианты техники онлайн, могут посмотреть все варианты на одной площадке и получить консультацию менеджера. У нас уже работают два крупнейших хаба в Москве и в Санкт-Петербурге, они покрывают около 30% стока. Дальше в приоритетах Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар и другие города. Этот подход уже дал эффект, мы продаем больше, чем изымаем. В год, реализуем около 10 тысяч единиц и занимаем первое место по продажам техники с пробегом. Доля такой техники выросла с 14% до 31% и около 70% уходит в повторный лизинг».

О перспективах идеи хабов для продажи подержанных автомобилей и грузовой техники говорит главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков:

Алексей Вожаков главный редактор издания «Пятое колесо» «Многие компании сейчас эту идею как-то реализуют, например, «Альфа-лизинг», «Балтийский лизинг» открывают хабы. Хаб — это та история, где можно не просто выставить машину и посмотреть ее, а еще ее и обслужить. Например, у автомобиля треснуло стекло, отвалился колпак, еще что-то, он не имеет товарного вида. Хаб — это не просто площадка, это та площадка, где можно произвести сервисное обслуживание автомобиля, обновить его, подать товар лицом. В этой ситуации на этих площадках автомобили приобретать или брать в лизинг будет гораздо привлекательнее. Второй вопрос: сейчас новые автомобили практически никто не покупает, поскольку они реально дорогие, и, соответственно, покупать их невыгодно, то есть они себя не оправдывают или будут оправдывать очень долгий срок. К тому времени они сами станут поддержанными, а сумма, выложенная за них, будет не то что астрономической, но значительной. В этой истории подержанный автомобиль продается с дисконтом. А сейчас, когда ставка снижается и планируется, что будет еще какая-то корректировка ставки, практически все покупают исключительно подержанные автомобили, поэтому идея имеет перспективу. В частности, «Альфа-лизинг» планирует открыть несколько хабов, то есть они открыты сейчас в Москве, Санкт-Петербурге, и в других городах-миллионниках будут открывать такие площадки. «Балтийский лизинг» также собирается идти по этому же пути. Если есть спрос на подержанные автомобили, приобретать их лучше всего, конечно, как они считают, на специализированных площадках».

Первый хаб на 300 единиц техники ранее открыли в Ростове-на-Дону, и в ближайшее время планируется открытие в Москве, Петербурге и других крупных городах, заявил представитель «Газпромбанк Автолизинг». По словам директора по правовым вопросам и работе с проблемной задолженностью ГК «Интерлизинг» Сергея Шишкина, изъятую технику лизинговые компании свозят на крупные стоянки, где проще осуществлять ее показ и проводить предпродажную подготовку.