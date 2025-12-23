АвтоВАЗ рассказал о преимуществах Lada Niva Travel

АвтоВАЗ рассказал о преимуществах внедорожника Lada Niva Travel, подчеркнув его проходимость и практичность. Пост об этом появился в официальном Telegram-канале компании "Поладим с Lada".

В публикации отметили, что модель сочетает компактность, полный привод и высокий дорожный просвет. Это делает ее удобной для передвижения по сложным маршрутам, включая участки с густой растительностью.

Особое внимание уделено внутренней компоновке салона. В компании подчеркнули, что Niva Travel оборудована откидным подлокотником с подстаканниками, складным задним сиденьем, охлаждаемым перчаточным ящиком и множеством мест для хранения. Также внедорожник оснащен рейлингами на крыше и топливным баком объемом 58 литров. Это позволяет уверенно преодолевать как короткие, так и длительные поездки.

В заключение подчеркнуто, что Niva Travel подходит для движения по неровным участкам и поездок по шоссе.

Под капотом рестайлинговой машины установлен новый 8-клапанный 90-сильный двигатель объемом 1,8 литра. Он создан на базе агрегатов от переднеприводных моделей LADA и включает блок цилиндров, аналогичный 122-сильному мотору 1.8 Evo. Также использованы коленвал и отливка поршня от этого двигателя. Кроме того, применена 8-клапанная головка блока цилиндров, как на 8-клапанных двигателях Lada.

