Четыре двери и мотор от "десятки" не прошли: какой могла бы быть "Ока" сегодня

В 2025 году исполняется 35 лет с начала выпуска ВАЗ-1111 "Ока" - компактного автомобиля, который стал символом Завода малолитражных автомобилей (ЗМА) и одной из самых узнаваемых отечественных малолитражек.

Бывший генеральный директор ЗМА Васил Каюмов рассказал в интервью Chelny-biz, что "Ока" могла развиваться совсем иначе. После ухода первого гендиректора ВАЗ Виктора Полякова завод лишился поддержки материнской компании: "Оку" называли "налогом имени Полякова" и постепенно урезали финансирование, не думая о модернизации и новых проектах.

По словам Каюмова, на тот момент ЗМА рассматривал несколько вариантов для новой модели. Среди них - Volkswagen T4, а также предложения от Kia, Hyundai, Tata и SsangYong.

Южнокорейские компании сразу обозначили, что Россия для них лишь рынок сбыта, а не площадка для производства, а политические обстоятельства не позволили реализовать совместные проекты. Как же все поменяется спустя буквально 10-15 лет…

Существовали даже прототипы - "Ока-2" с четырьмя дверьми и мотором от ВАЗ-2110. "Ока-2" могла стать компактным городским автомобилем нового поколения, однако проект так и не был реализован.

Каюмов отмечает, что нынешние условия, когда в городских пробках ездят один-два человека, сделали бы такой автомобиль крайне востребованным.

История "Оки" показывает, что российский малолитражный сегмент мог бы получить современную городскую модель, если бы стратегические решения и поддержка позволяли внедрять инновации, а не блокировали их.