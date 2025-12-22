Прогноз российских дилеров машин с пробегом на 2026 год

Дилеры подвели итоги года и рассказали, к чему готовиться на вторичном рынке. Автолизинговая платформа Appruvo и федеральная автомобильная система Pango Cars провели опрос среди российских дилеров, предлагающих автомобили с пробегом, и выяснили, каким для них был 2025 год, а также чего ждут от наступающего года. Результатами исследования они поделились с редакцией Quto.

© Quto.ru

Оказалось, что каждый второй дилер в России столкнулся с заметным сокращением складских запасов машин с пробегом. При этом почти треть участников рынка (28%) планируют наращивать эти запасы в наступающем 2026 году. Ситуация выглядит контрастно на фоне первой половины года, когда дилерские парковки были переполнены.

В апреле избыток непроданных автомобилей оценивался примерно в 400 тысяч единиц, чего хватило на 3-6 месяцев продаж. К июлю «затоваренность» уменьшилась, но всего на 15%. Сейчас же у 11% дилеров запасы сократились на 70-80%, а у 14% — на 30-50%. Рост складских остатков отмечают лишь 28,5% респондентов.

При этом уровень продаж у большинства (80%) дилеров остался стабильным. Только 14% компаний почувствовали ощутимое падение выручки — на 20-40%.

Половина опрошенных торгует автомобилями средней стоимостью от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а треть — машинами, цена на которые составляет от 1 до 2 миллионов рублей. Эксперты рынка отмечают смещение потребительского интереса в сторону более доступных моделей.

Автомобили премиального сегмента чаще встречаются среди предложений лизинговых компаний, которые продают почти новые машины с небольшой скидкой. К слову, разница с новыми моделями может достигать 3-4 миллионов при незначительной разнице в пробеге и возрасте.

Интересно, что почти половина опрошенных дилеров (45%) прогнозируют рост продаж в 2026 году. Однако эксперты более осторожны. Генеральный директор Pango Cars Александр Мякинников считает, что вторичный авторынок переживает период структурных изменений.

«В условиях дорогих кредитов выигрывать будут те дилеры, которые смогут быстро принимать решения, работать с несколькими финансовыми инструментами и выстраивать прозрачную модель сделки для клиента», — уверен он.

Основатель Appruvo Кирилл Ларин ожидает, что в следующем году из-за ужесточения условий по автомобильным и потребительским кредитам число клиентов, которым банки откажут, увеличится. По его мнению, главным показателем для дилера станет не скорость обработки заявок, а итоговый процент одобрения финансирования для своих покупателей.