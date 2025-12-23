Какие вопросы инспектора ДПС можно игнорировать

Юрист указал на истинные намерения сотрудника ГАИ, задающего странные вопросы

В целом, все вопросы инспекторов ГАИ можно разделить на три категории.

1. Правомерные. Помогают установить важные обстоятельства, необходимые для решения конкретных задач. Задаются исключительно в рамках должностной инструкции инспектора.

2. Противозаконные. Преследуют цель подготовить почву для совершения противоправных действий. К таким относятся вопросы, очевидно выходящие за рамки интересов сотрудника ГАИ.

3. Противоречивые. Двусмысленные вопросы, которые, в зависимости от контекста диалога, могут оказаться как правомерными, так и противозаконными.

Вопрос 1. Нарушаем?

Это противозаконный вопрос. Инспекторы иногда проверяют автолюбителей на знание ПДД прямо на дороге. Такой неожиданный вопрос о возможном нарушении дезориентирует водителя. Тем самым создается повод пригласить его в служебную машину для дальнейшего разбирательства.

Не нужно самим придумывать несуществующие нарушения. Помните: экзамен вы уже успешно сдали, повторять его специально для сотрудника ДПС не нужно.

Вопрос 2. Куда едете?

Законный вопрос. Но! Сообщите инспектору ГАИ лишь маршрут поездки. Не нужно рассказывать личную информацию, которую недобросовестный сотрудник может использовать против вас. Например, потратить ваше время, если вы торопитесь.

То есть, назвать сотруднику ДПС свой маршрут вы обязаны, однако не должны раскрывать подробности. Стоит отметить, что не каждый инспектор интересуется вашим маршрутом с корыстными целями.

Вопрос 3. Кем вы работаете?

Противоречивый вопрос. Отвечать на него надо обязательно, только если инспектор оформляет административный протокол, содержащий пункт о месте вашей работы.

Отвечать необязательно, если разговор ведется с целью, например, определить уровень вашего дохода или степень зависимости от автомобиля и наличия водительских прав.

Вопрос 4. Ну и что мы с вами будем делать?

Противозаконный вопрос. Различные интерпретации этого вопроса приходилось слышать многим водителям. Цель недобросовестного сотрудника проста: запутать водителя разговорами и подтолкнуть его к противоправным действиям.

Помните: предлагать взятку опасно! Доказать давление со стороны инспектора почти невозможно. А вот ваше желание решить проблему деньгами легко станет поводом для обвинения в даче взятки и серьезного наказания: согласно ч. 1 ст. 291 УК РФ, вплоть до двух лет тюрьмы.