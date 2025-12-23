Водителям объяснили, как проверить качество топлива

В некоторых регионах России продолжают продавать некачественный бензин, несмотря на ужесточение контроля и меры проверок.

На заправках могут разбавлять топливо, добавлять некачественные присадки или нарушать правила хранения, сообщает ИА DEITA.RU.

Основные признаки использования низкокачественного бензина включают сложности с запуском двигателя, снижение мощности, троение и запах несгоревшего топлива. Специалист пояснил, что эти симптомы могут свидетельствовать о несоответствии октанового числа бензина стандартам.

В таком случае рекомендуется сменить заправку и провести промывку топливной системы. Дополнительные сигналы низкого качества топлива — изменение цвета выхлопных газов на темный и густой, а также появление налета на свечах зажигания.

По словам эксперта, главное ориентир для водителя — реакция автомобиля на заправку: если двигатель работает неправильно или возникают проблемы, это может свидетельствовать о загрязненном или низкокачественном топливе.

Вредные примеси, такие как вода и сернистые соединения, снижают температуру воспламенения топлива и могут повреждать резиновые детали системы, но такое проявление заметно только после заправки. Для проверки качества топлива можно проводить визуальный осмотр.

Например, налить немного бензина в прозрачную емкость, оставить на несколько минут и осмотреть. Качественное топливо должно оставаться прозрачным и не иметь осадков или пленки. Также можно провести тест с белой салфеткой: если бензин испаряется без следов или запаха, он вполне качественный.

В противном случае на салфетке останутся жирные пятна или ярко выраженный химический запах. Иногда рекомендуется обращать внимание на запах у пистолета заправочной станции — слишком резкий или «лаковый» запах также говорит о наличии растворителей и низком качестве топлива.

Для более точной проверки можно использовать портативные анализаторы, такие как современные октанометры, которые определяют содержание примесей по изменению диэлектрической проницаемости топлива.

Чтобы снизить риск получить некачественное топливо, эксперты советуют заправляться на станциях с высокой оборачиваемостью, где бензин не задерживается и не застаивается длительное время в резервуарах, пишет «Прайм».