Тряпка на зеркале: новая уловка мошенников, о которой должен знать водитель

Каждое утро водители счищают снег с машины, проверяют колеса или бросают взгляд на панель приборов. Раньше единственной неожиданностью могли быть записки под дворником. Сегодня в крупных городах набирает ход новая схема мошенничества. Злоумышленники зачем-то наматывают тряпку на зеркало заднего вида.

Таким образом они хотят отвлечь внимание. Водитель, заметив тряпку, хочет его убрать. Он выходит из машины, оставляет двери открытыми или ключи в замке зажигания. Этого момента и ждут преступники, чтобы выхватить из салона сумку, телефон или кошелек, а затем мгновенно скрыться, предупреждает канал «Дорожная аналитика».

Если заметили такую тряпку, не спешите выходить из машины. Сначала нужно сесть в автомобиль, закрыть все двери и завести двигатель. Затем отъехать на несколько десятков метров в более оживленное или освещенное место. И уже там спокойно снять тряпку с зеркала.

Мошенники наматывают тряпки на новенькие или дорогие машины. Они часто действуют в районах с плотной застройкой, где легко затеряться. Оперативники советуют не оставлять ценные вещи на сиденьях или панели. Паркуйтесь, по возможности, на освещенных и видных участках.

