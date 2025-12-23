«Диапазон: от 12 до 32 лет»: полковник ФСБ рассказал, кто мог заложить взрывное устройство под днище автомобиля генерала Сарварова

Спецслужбы проводят расследование убийства начальника Управления оперативной подготовки Генштаба РФ генерал-лейтенант Фанила Сарварова. Под его личный автомобиль было заложено взрывное устройство. Взрыв прогремел в семь утра 22 декабря, когда военнослужащий сел в свою Киа Соренто и стал выезжать со двора жилого дома на Ясеневой улице в Москве. О возможных организаторах и исполнителях теракта рассказал «МК» полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин.

Весь день 22 декабря на месте убийства генерал-лейтенанта проводились оперативные мероприятия. Работали следователи, криминалисты, эксперты-взрывотехники.

— Около дома, где погиб генерал-лейтенант, должны стоять камеры наблюдения, — говорит Владимир Клюкин. — Специалисты сейчас тщательно изучают записи этих наблюдательных постов. Тот, кто заложил под днищем Киа Соренто генерала самодельное взрывное устройство (СВУ), должен был подойти, нагнуться, подлезть под машину, совершить некоторые действия. Его должны сейчас отследить.

По мнению полковника Владимира Клюкина, за взрывом автомобиля генерала Сарварова стоят украинские и британские спецслужбы.

— Все было организовано профессионально. Через СБУ, где сидят хорошие психологи, подготовленные «говоруны» были найдены исполнители. Диапазон возраста, на мой взгляд: от 12 до 32 лет, которые являются наиболее податливыми и готовы за деньги продать все и вся, включает честь и совесть. Люди старшего возраста на это вряд ли пойдут.

На взгляд нашего собеседника, под днищем автомобиля генерала была установлена магнитная мина.

— Взрывное устройство было прикреплено на магните. А взрывателем мог быть шнурок примерно 1,5-2 метра, который был зацеплен за переднюю ось автомобиля. Когда водитель сел за руль, проехал эти полтора-два метра, произошел подрыв.

Когда я спрашиваю о специальных установках детекторов магнитных мин под днищем автомобиля, Владимир Клюкин говорит коротко: «Это все чепуха».

— Правильно обученный оператор с зеркалом, которое заводится под днище, обнаруживает там лишний предмет на раз-два. И все. Сообщает, что ехать на этой машине нельзя, вызываем взрывотехников.

Другое дело, почему столь высокопоставленный военный, начальник Управления оперативной подготовки Генштаба РФ ездил на личном автомобиле, а не на служебной машине с охраной? Тем более, что подобные теракты происходят не в первый раз.