Как сократить расходы на мойку авто

Многие автовладельцы стремятся сократить расходы на содержание своего автомобиля, включая затраты на мойку. В связи с этим популярность "самомоек" постоянно растет. Это неудивительно, ведь стоимость традиционной мойки может достигать 600-700 рублей для бюджетного седана и минимум 1000 рублей для компактного кроссовера. Если же выполнить мойку самостоятельно, эти суммы можно сократить как минимум вдвое.

© Российская Газета

Однако даже самостоятельная мойка может показаться слишком дорогой для некоторых водителей. Именно для таких людей специалисты портала "Автовзгляд" собрали целый список лайфхаков от таксистов, которые могут оптимизировать расходы на содержание автомобиля.

Процесс мойки автомобиля традиционно включает четыре этапа: первичное ополаскивание, нанесение моющего средства, смывка и финальная протирка. Но даже такая процедура может обойтись в 500-600 рублей.

Таксисты же нашли более бюджетный способ. Они рекомендуют начинать с нижних частей автомобиля, что позволяет эффективно сбивать и размягчать грязь, обеспечивая ее последующее удаление. В случае незначительного загрязнения автомобиля, шампуня может быть достаточно для достижения удовлетворительного результата.

Для машин с более высоким уровнем загрязнения рекомендуется повторное нанесение шампуня. Для оптимизации процесса и сокращения времени обработки следует отойти на некоторое расстояние от автомобиля, что позволит покрыть большую площадь за минимальный промежуток времени. Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать губку.

После нанесения моющего средства рекомендуется смыть пену с использованием разбавленного воска, подаваемого под давлением. Восковая эмульсия не только удаляет остатки шампуня, но и создает дополнительный защитный слой на поверхности автомобиля. Финальный этап включает протирку кузова микрофиброй, однако данную операцию следует проводить вне бокса мойки, чтобы не мешать другим клиентам.

Следуя этим простым и незамысловатым советам, по мнению специалистов, вы сможете сократить расходы на мойку до 200-300 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, как сэкономить на ТО и не навредить своему авто.