Названы премиальные автобренды, которые стали хитами продаж

В России почти на 40% вырос спрос на дорогие машины. Рынок дорогих автомобилей в стране продолжает активно расти. Эксперты Авито Авто проанализировали данные в сегменте премиальных марок в сервисе «Селект», где публикуются предложения проверенных дилеров. Выяснилось, что в этом году интерес покупателей к дорогим автомобилям вырос на 39% по сравнению с предыдущим годом. Средний ценник на такие машины не изменился и удержался на отметке в 3 950 000 рублей.

© Quto.ru

Доля премиального сегмента в общих продажах сервиса увеличилась на 6,5 процентных пункта и достигла 36,1%. Традиционные лидеры — Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus и Land Rover — по-прежнему пользуются повышенным спросом. Чаще всего пользователи сервиса искали модели BMW 5 серии и X5, Mercedes-Benz E-класса, Lexus LX, а также BMW X6, X3, Lexus RX, Mercedes-Benz S-класса, BMW 3 серии и Land Rover Range Rover.

Спрос на автомобили китайской марки Voyah взлетел в 2,7 раза. Значительно чаще, чем год назад, россияне стали интересоваться машинами Zeekr (на 77,9%), Jeep (на 66,5%), Volvo (на 58,1%) и Tank (на 57,7%).

Среди конкретных моделей рекордный рост популярности показали Voyah Free (в 2,5 раза), Mercedes-Benz GLE-класса и BMW X7 (обе — в 2,1 раза), а также Volvo XC90 (на 73,4%) и Exeed TXL (на 62,5%).

Что касается предложения, то здесь по-прежнему нет равных немецким маркам. Больше всего объявлений в сервисе — о продаже BMW (26% от всего премиального каталога) и Mercedes-Benz (23,4%). За ними следуют Audi (9,9%), Lexus (6,2%) и Land Rover (6,1%), а также BMW 5 серии (4,1%), BMW X5 (3,9%) и Mercedes-Benz E-класса (3,7%).

При том, что средняя цена в премиальном сегменте не изменилась, на некоторые модели стоимость заметно уменьшилась. Например, Volvo XC90 подешевела на 19,6%, и теперь её можно найти в среднем за 3 740 000 рублей. Дешевле на 18,3% стал флагманский Lexus LX, который теперь оценивается в 8 990 000 рублей.

Более доступными стали Land Rover Range Rover Sport (снижение на 16,8%, до 4 475 000 рублей), модели Exeed TXL и VX (снижение около 16,5% у каждой), а также Voyah Free (на 13,5%, до 4 150 000 рублей). Больше 10% потеряли в цене представительские седаны Mercedes-Benz S-класса и BMW 7 серии.