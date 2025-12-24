Белорусский энтузиаст создал самый быстрый VW Beetle

В Беларуси появился уникальный Volkswagen New Beetle, который стал самым быстрым дизельным "Жуком" страны. Владелец автомобиля, Никита, превратил свою машину в настоящий шедевр, который привлекает внимание прохожих.

© Российская Газета

История проекта началась с интереса к необычным автомобилям, который Никита унаследовал от своего отца. Изначально у него был американский Beetle с бензиновым мотором, но расход топлива был слишком велик. Тогда владелец решил заменить бензиновый силовой агрегат на дизельный.

Установка нового мотора оказалась непростой задачей, но с помощью друга и специалиста по марке Никита справился с ней. После чип-тюнинга мощность ДВС выросла до 240 л.с.

Кроме того, владелец занялся внешним видом своего хэтчбека. Он заменил крылья и бамперы на рестайлинговые, заказал новые фары и изготовил пороги по собственному проекту. В салоне автомобиля были перешиты дверные карты, установлен руль от другой модели и добавлен современный аудиокомплекс с сабвуфером и процессорной магнитолой.

Несмотря на все доработки, автомобиль сохранил часть оригинальных деталей, включая фирменную вазочку для цветов на приборной панели. Владелец утверждает, что с технической стороны проблем с запчастями почти не возникает, ведь многие узлы идентичны Golf IV. Однако с элементами интерьера ситуация сложнее - за редкие детали идет настоящая борьба между энтузиастами, пишет портал Abw.by.